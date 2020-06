Offre de Stage : Assistant(e) chef de projet – Feeling Sports

Description du poste :

Vous êtes plutôt joueur dans la vie et vous aimez le sport ? Alors cette offre est peut-être faite pour vous!

Feeling Sports (www.feelingsports.com), leader en France dans le domaine des jeux autour des événements sportifs, recherche un stagiaire dans le cadre de son développement commercial en France et à l’étranger.

Feeling Sports produit des jeux de « fan engagement » autour des plus grandes compétitions de sport (Roland-Garros, Six Nations de Rugby ou Tour de France notamment).

Située en plein cœur du 10ème arrondissement de Paris, Feeling Sports se développe actuellement en proposant ses services auprès des fédérations, ligues, médias, sponsors, clubs ou entreprises, et ce sur différents sports et différents pays.

Afin de poursuivre ce développement, Feeling Sports cherche l’assistance d’un stagiaire en fin d’étude dynamique, motivé et autonome pour une durée de 6 mois. Une évolution rapide au sein de Feeling Sports est possible selon performance.

Missions principales du stage :

Feeling Sports développe chaque année son activité dans de nouveaux sports, et enrichit son offre avec de nouveaux jeux innovants.

La mission principale du stagiaire sera d’assister le Chef de projet sur les différents comptes qu’il gère au sein de Feeling Sports, comprenant notamment :

– Participer aux échanges avec le client et répondre à ses différentes demandes avant, pendant et après le lancement de l’opération

– Prendre connaissance des produits proposés par Feeling Sports en collaborant sur les réponses faites aux joueurs, avec le maître de Stage.

– Etre force de proposition pour apporter des améliorations sur les animations proposées par Feeling Sports

– Utiliser et améliorer une base de documents internes nécessaires à la gestion de projet

Votre profil :

– Formation Bac +4/5 – stage de césure ou fin d’études

– Vous parlez couramment l’anglais (la maitrise d’une autre langue en plus du français et de l’anglais sera fortement appréciée)

– Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies (web),

– Vous avez un excellent relationnel et de bonnes capacités rédactionnelles

– Vous êtes créatif, organisé et rigoureux

Vos attentes :

Vous souhaitez un stage :

– original, avec une grande variété de missions et qui évolue rapidement avec la société

– responsabilisant, avec une grande autonomie et où vous mesurez l’impact immédiat de vos actions

– qui vous permet d’apprendre rapidement, tout en agissant au contact direct de la direction d’une entreprise en forte croissance

– dans une équipe jeune, bosseuse et passionnée

– dans un cadre agréable, à 2 pas du canal St-Martin

Ecrivez-nous à l’adresse contact@feelingsports.com (CV + lettre de motivation)

Gratification : 600€/mois (+ remboursement de 50% de l’abonnement transport)

Début du stage : Dès que possible