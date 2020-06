Une étudiante publie son CV façon « Decathlon » et son site e-commerce

Après le CV façon journal L’Equipe ou encore celui reprenant les codes du parcours du Tour de France, une étudiante a décidé de continuer à faire dans l’originalité pour se faire remarquer et attirer l’oeil des recruteurs.

Cette fois-ci, Jade Lauvergeon, étudiante en Bachelor Business & Marketing à l’IDRAC BUSINESS SCHOOL, a choisi de s’inspirer de Decathlon et de son site e-commerce pour mettre en avant sa candidature (voir plus bas) et se « vendre » comme un produit.

« Pour réaliser ce CV, j’ai souhaité reprendre les codes d’une marque de sport que tout le monde connait : Decathlon » nous précise Jade Lauvergeon. « J’y ai inséré des éléments comme les « avis clients » qui sont en fait des recommandations de mes professeurs, ou encore les «caractéristiques du produit » qui représentent ce que je veux mettre en avant auprès des recruteurs et qui correspondent à mes qualités. »

Sa recherche d’alternance

J’ai toujours été passionnée de sport ( triathlon, ski, volley) mais aussi impressionnée par l’engouement que pouvait susciter le milieu sportif.

J’ai eu l’occasion de m’investir dans différents projets sportifs : Le projet Mini-Transat d’un jeune sportif nommé Lilian Geolle ; la réalisation d’un Business Plan pour la marque ACE ESPORT dans le cadre d’un challenge étudiants; ou encore la participation à l’organisation d’épreuves sportives en tant que réserviste dans l’Armée.

Tout ceci m’amène aujourd’hui à rechercher une alternance pour septembre prochain dans le domaine du sport afin d’allier mes études à ma passion.

Je recherche principalement dans le marketing, la communication ou l’évènementiel afin de participer à la réalisation d’études de marché, la mise en place d’outils de vente, l’élaboration d’outils de communication, ou encore l’organisation d’évènements…

Contact : lauvergeonjade@gmail.com

Le CV Decathlon de Jade Lauvergeon

Sur sa page Linkedin, l’étudiante a posté son CV façon Decathlon accompagné du message suivant : « Chers recruteurs, Voici un produit fait pour vous: une étudiante motivée et passionnée de sport en quête d’une alternance pour septembre prochain ! Retrouvez dans ce CV original toutes les informations, caractéristiques, et même les avis clients du produit. »

