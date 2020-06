Offre de Stage : Communications officer – LAFOURMI

LAFOURMI est la 1ère agence de communication Sport indépendante du marché (55 collab.). Dédiée au développement des audiences et des revenus pour les détenteurs de droits sportifs, les organisateurs d’événements et les marques sponsors, elle accompagne ses clients (parmi lesquels FFF, PUMA, Crédit Agricole, LFP, Stade Français Paris, Accor, UEFA, FFR, Paris Saint-Germain…) sur leurs enjeux de branding, de storytelling, de fan engagement, d’influence, de CRM ou encore de ticketing.

Dans le cadre de son développement, LAFOURMI est à la recherche d’un.e Communications officer pour un stage d’une durée de 6 mois.

Si tu as envie de bosser pour les plus beaux acteurs de l’industrie du Sport, de conjuguer passion et réflexion, c’est ici et maintenant que ça se passe !

Tes missions

Sous la responsabilité de la Communications manager qui t’accompagnera au quotidien pour contribuer au développement de tes compétences, tu assureras le conseil au quotidien et la bonne gestion opérationnelle des missions qui te seront confiées.

Communication d’influence

• Répondre aux demandes médias, gestion & animation des réseaux sociaux corporate

• Construire les dossiers de participation aux divers prix et récompenses

• Contribuer à la livraison d’événements et d’opérations spéciales au service de la notoriété des agences

Communication externe

• Concevoir, rédiger et mettre en œuvre les contenus supports de communication (contenus du site, communiqués, présentation agence, newsletters…)

• Relayer les messages corporates établis par la Direction de la Communication

• Valoriser les succès et les actions via les comptes social media corporate

Communication interne

• Rédiger les contenus (messages internes, RH)

• Déployer et partager les outils : company profile (Cvthèque, photothèque, etc.), template, contenus, case study

• Déployer et partager les actualités de l’agence

• Être le garant de la bonne utilisation de la marque, de sa charte graphique

• Mettre en place les événements au sein de l’agence (afterwork, animations, team building…)

Global

• Reporting sur les différents plans d’actions mis en œuvre

• Assurer au quotidien un travail actif de veille sur l’ensemble des actualités du secteur

• Identifier les opportunités pour communiquer, être force de proposition et de créativité

Ton profil

• De formation Master dans le domaine de la communication, avec une première expérience, idéalement en agence de communication

• Digital minded, maîtrise des réseaux sociaux indispensables

• Connaissances et intérêt pour l’industrie du sport business et du sport en général

• Qualités relationnelles, rigueur, sens de l’organisation, excellente expression écrite & orale indispensables

• Capacité à prendre des initiatives, à être autonome et à travailler en équipe, sur différents projets en même temps

• Proactivité, esprit d’analyse, curiosité, créativité

• Bon niveau d’anglais parlé et écrit

• Maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint, notions de base Photoshop et Indesign appréciées

• Un bon niveau de babyfoot peut être préférable

Date de début : on t’attend

Type de contrat : stage de 6 mois à temps plein

Package : indemnités légales, tickets resto, 50% du titre de transport

Lieu : Boulogne-Billancourt

Merci d’envoyer ta candidature (CV + LM) à : job@lafourmi.biz