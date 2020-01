Offre Emploi : Coordinateur Évènementiel – Accell Group

Le Coordinateur Evènementiel (H/F) fera le lien entre les services commerciaux, le marketing et la production lors de l’organisation d’événements, sous la responsabilité du Responsable Evènementiel.

Missions principales :

➢ Planifier et coordonner les événements en respectant le cahier des charges, les délais et le budget ;

➢ Coordonner les prestataires, fournisseurs et intervenants (transport, transferts, hébergements, signalétique, accueil des flux, gestion des stocks, livraisons) ;

➢ Charger et décharger les camions et le matériel lors des évènements ;

➢ Monter et démonter les stands ;

➢ Accueillir et renseigner le client sur les différents événements ;

➢ Entretien des parcs vélos test (avant, pendant et après l’évènement).

Votre profil :

Bac +2 à Bac +3 dans le domaine du Marketing et/ou de la Communication.

➢ Vous êtes passionné et pratiquant de vélo et avez une première expérience professionnelle réussie

dans le domaine de l’évènementiel sportif ;

➢ Vous êtes disponible et vous avez une très bonne capacité d’organisation ;

➢ Capacités à prendre des décisions et à résoudre les problèmes ;

➢ Vous maîtrisez à l’écrit comme à l’oral le français et l’anglais.

Nous offrons :

➢ Poste à pourvoir en CDI sur 35h

➢ Statut employé selon la convention collective de la métallurgie de Côte d’Or

➢ Prise de poste dès que possible

Si vous souhaitez faire partie de cette réussite, envoyez-nous votre dossier de candidature complet avec CV : recrutement@cycles-lapierre.fr