Offre Emploi : Assistant(e) commercial(e) Martial Arts – Mizuno

Mizuno est un équipementier sportif japonais.

Présent dans de nombreux sports tel que le running, judo, football, rugby, volleyball et handball, Mizuno s’est imposé dans chaque catégorie comme étant une marque technique proposant des produits hautement performants et qualitatifs.

Pour accompagner le développement de la marque Mizuno, nous recrutons pour un remplacement de congé maternité un/une assistant(e) commerciale Martial Arts »

Directement rattaché au responsable de la catégorie, vous l’assistez dans la gestion de la catégorie au niveau des approvisionnements et des ventes à l’export.

Dans ce cadre vos missions sont les suivantes :

1) Administration et service commercial Martial Arts export

a) Création des comptes clients

b) Saisie et suivi des commandes Export (Royaume-Uni, Espagne, Estonie, Chypre, Suède, Danemark, Finlande, U.S….) si nécessaire contact ponctuel avec l’entrepôt et les transporteurs

c) Organisation de l’envoi EX works pour quelques clients

d) Comparaison des offres transports

e) Préparation des documents exports

f) Retour et échange de produits (contacts ponctuels avec l’entrepôt)

g) Facturation et refacturation des commandes

2) Commandes Fédération Française de Judo

a) Saisir les commandes de la FFJ

b) Faire faire les marquages sur les produits si nécessaire

3) Achats (usines et maison mère)

a) Elaboration et communication des achats Martial Arts France et autres filiales :

– Aide aux achats pour le marché français

– Faire les bookings : Confirmation achats à la taille dans Styleman

– Demander aux autres pays de donner leurs commandes et de faire leur booking

– Compiler toutes les commandes en Europe pour passer les commandes globales.

– Demander à l’équipe supply chain de faire les PO.

b) Communication avec EMEA : demande de création de codes EAN, codes douaniers, code produit…

c) Gestion du stock : suivi des arrivages et des ventes en permanence afin d’ajuster les achats.

d) Transfert des produits (transferts inter-compagnies)

4) Contrôle qualité

a) Etablir les dates de contrôle en fonction de la production

b) Envoyer les samples à l’organisme de contrôle qualité

c) Saisir les bookings d’inspections

CDD de 5 mois, de mi-février à mi-juillet

Bac +3/5 Ecole de commerce, ou équivalent universitaire, avec spécialisation Administration / Ventes

Anglais courant

Très bonne maitrise d’Excel

Bonne capacité d’organisation

Connaissance du milieu des arts martiaux serait un plus

Pour postuler, envoyez votre CV et LM à marketing@mizuno.fr avec la ref : ASS COMMERCIALE JUDO