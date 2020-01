Offre Emploi : Events, Travel & Seminars Manager – Infront France

Entreprise :

En connectant les fans et les consommateurs aux plus grands évènements sportifs, Infront, une société du Wanda Sports Group, offre tout ce dont un organisateur d’événements ou un partenaire a besoin pour réussir. Avec une équipe comptant plus de 1 000 experts répartis au sein de 45 bureaux dans plus de 16 pays différents, Infront peut faire face à tous les défis et toutes les demandes : qu’il s’agisse de d’organisation d’événements internationaux, de distribution de droits médias internationaux, de production média, de commercialisation de droits de sponsoring et de packages d’hospitalité VIP (Roland Garros, Stade de France…), de conseil en activation, ou encore de solutions digitales innovantes. Le pole « Events » d’Infront France accompagne ses clients & prospects dans la création et la production de tous leurs événements (séminaires, conventions, soirées de gala, voyages, etc.). L’agence apporte sa créativité, sa rigueur et son professionnalisme aux événements créés sur-mesure selon les attentes et les budgets des clients.

Rattaché(e) au Directeur Hospitality, Travel & Seminars, nous vous proposons de rejoindre l’entité française d’Infront pour un poste d’Events, Travel & Seminars Manager au sein du pôle.

Vous serez en charge de la production et de la coordination opérationnelle des évènements corporate commercialisés pas nos équipes.

Missions principales :

Production et coordination des événements (séminaires, conventions, soirées de gala, voyages, etc.)

Mise en place de l’intégralité des prestations avant-pendant-après l’évènement

Assurer la bonne exécution opérationnelle des évènements en respectant le cahier des charges et les objectifs fixés

Gestion des fournisseurs, du budget, retro planning, reporting, rédaction du dossier technique, et du roadbook de l’évènement

Accompagnement du client tout au long du projet

Réponse aux appels d’offre et prise de brief

Rédaction de propositions commerciales et préparation des devis

Profil recherché : Autonomie. Leadership. Résistance au stress.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez gérer les priorités et travailler sur plusieurs projets simultanément

Excellentes capacités d’organisation et grande efficacité opérationnelle

Réactivité, prise d’initiatives et recherche de solutions

Vous êtes quelqu’un de réactif, qui sait anticiper et travailler sous pression

Très bon sens relationnel (clients et fournisseurs)

Capacité à évoluer dans un environnement complexe, bonnes capacités de synthèse

Soucis du résultat

Qualifications :

Très bon niveau d’anglais, autres langues appréciées

Bac +3/4 en communication, évènementiel, école de commerce

Expérience significative (minimum 2 ans) sur un poste similaire de production et de coordination

Vous êtes un expert du Pack Office : PowerPoint, Excel, Word

Des notions sur l’utilisation de Photoshop, Illustrator ou InDesign sont un plus

Informations :