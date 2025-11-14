Offre Emploi : Créateur(trice) de Valeurs – Metropolitans Basket x L’Adéenne du Sport

Le Metropolitans Basket et L’Adéenne du Sport recrutent une nouvelle génération de talents pour faire bouger les lignes du sport professionnel.

Notre mission : créer du lien entre sport, économie et territoire.

Nous voulons redonner au basket son pouvoir d’inspiration et de connexion — au cœur de la métropole.

Ton rôle :

Tu seras Créateur(trice) de valeurs au sein du club.

Ton objectif : développer des relations fortes, durables et authentiques avec les acteurs économiques de la région.

Tes missions :

Prospecter et animer un réseau d’entreprises locales (TPE, PME, réseaux d’affaires, partenaires),

Imaginer et vendre des expériences à vivre autour du match (afterworks, conférences, rencontres business),

Participer à la création d'une dynamique économique et communautaire autour du club.

Chaque place vendue devient une expérience, un moment pour vibrer ensemble.

Un accompagnement unique :

C’est un vrai job accompagné sur 18 mois par L’Adéenne du Sport.

Tu bénéficieras :

D’un coaching hebdomadaire , assuré à 50 % par Antony Thiodet , fondateur de L’Adéenne du Sport,

D'un parcours de 7 MasterClass : prospection, posture relationnelle, fidélisation, design thinking, pilotage de performance,…

D'un suivi collectif et individuel pour apprendre à vendre autrement : avec écoute, sens et conscience.

A L’Adéenne du Sport, le recrutement est déjà une expérience d’apprentissage.

Ton profil :

Tu es curieux(se) , ouvert(e) et à l’aise dans la relation .

, et . Tu crois que le sport est un moteur de lien social et économique .

. Tu veux apprendre dans l’action, progresser, et contribuer à un projet porteur de sens.

Nous ne cherchons pas des candidats à former, mais des esprits à éveiller.

Ce que tu gagnes :

Un poste au sein d’un club professionnel,

Un parcours transformateur de 18 mois,

Une expérience rare : allier performance et sens, exigence et humanité,

Et surtout, participer à la construction d'un projet qui fait rayonner le basket dans la métropole parisienne.

Lieu : Boulogne-Levallois (Grand Paris)

⏱️ Durée : 18 mois

Si tu veux faire bouger les lignes du sport professionnel,

Si tu crois qu’on peut vendre autrement — avec conscience et conviction,

alors cette aventure est faite pour toi.