Offre Emploi : Créateur(trice) de Valeurs – Metropolitans Basket x L’Adéenne du Sport

Le Metropolitans Basket et L’Adéenne du Sport recrutent une nouvelle génération de talents pour faire bouger les lignes du sport professionnel.
Notre mission : créer du lien entre sport, économie et territoire.
Nous voulons redonner au basket son pouvoir d’inspiration et de connexion — au cœur de la métropole.
Ton rôle :
Tu seras Créateur(trice) de valeurs au sein du club.
Ton objectif : développer des relations fortes, durables et authentiques avec les acteurs économiques de la région.
Tes missions :
- Prospecter et animer un réseau d’entreprises locales (TPE, PME, réseaux d’affaires, partenaires),
- Imaginer et vendre des expériences à vivre autour du match (afterworks, conférences, rencontres business),
- Participer à la création d’une dynamique économique et communautaire autour du club.
Chaque place vendue devient une expérience, un moment pour vibrer ensemble.
Un accompagnement unique :
C’est un vrai job accompagné sur 18 mois par L’Adéenne du Sport.
Tu bénéficieras :
- D’un coaching hebdomadaire, assuré à 50 % par Antony Thiodet, fondateur de L’Adéenne du Sport,
- D’un parcours de 7 MasterClass : prospection, posture relationnelle, fidélisation, design thinking, pilotage de performance,…
- D’un suivi collectif et individuel pour apprendre à vendre autrement : avec écoute, sens et conscience.
A L’Adéenne du Sport, le recrutement est déjà une expérience d’apprentissage.
Ton profil :
- Tu es curieux(se), ouvert(e) et à l’aise dans la relation.
- Tu crois que le sport est un moteur de lien social et économique.
- Tu veux apprendre dans l’action, progresser, et contribuer à un projet porteur de sens.
Nous ne cherchons pas des candidats à former, mais des esprits à éveiller.
Ce que tu gagnes :
- Un poste au sein d’un club professionnel,
- Un parcours transformateur de 18 mois,
- Une expérience rare : allier performance et sens, exigence et humanité,
- Et surtout, participer à la construction d’un projet qui fait rayonner le basket dans la métropole parisienne.
Lieu : Boulogne-Levallois (Grand Paris)
⏱️ Durée : 18 mois
Si tu veux faire bouger les lignes du sport professionnel,
Si tu crois qu’on peut vendre autrement — avec conscience et conviction,
alors cette aventure est faite pour toi.
- Pour postuler, c’est ici.