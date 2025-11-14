Réseaux Sociaux

Offre Emploi : Créateur(trice) de Valeurs – Metropolitans Basket x L’Adéenne du Sport

ParRessources Humaines
14 novembre 2025

Le Metropolitans Basket et L’Adéenne du Sport recrutent une nouvelle génération de talents pour faire bouger les lignes du sport professionnel.

Notre mission : créer du lien entre sport, économie et territoire.

Nous voulons redonner au basket son pouvoir d’inspiration et de connexion — au cœur de la métropole.

Ton rôle :

Tu seras Créateur(trice) de valeurs au sein du club.

Ton objectif : développer des relations fortes, durables et authentiques avec les acteurs économiques de la région.

Tes missions :

  • Prospecter et animer un réseau d’entreprises locales (TPE, PME, réseaux d’affaires, partenaires),
  • Imaginer et vendre des expériences à vivre autour du match (afterworks, conférences, rencontres business),
  • Participer à la création d’une dynamique économique et communautaire autour du club.

Chaque place vendue devient une expérience, un moment pour vibrer ensemble.

Un accompagnement unique :

C’est un vrai job accompagné sur 18 mois par L’Adéenne du Sport.

Tu bénéficieras :

  • D’un coaching hebdomadaire, assuré à 50 % par Antony Thiodet, fondateur de L’Adéenne du Sport,
  • D’un parcours de 7 MasterClass : prospection, posture relationnelle, fidélisation, design thinking, pilotage de performance,…
  • D’un suivi collectif et individuel pour apprendre à vendre autrement : avec écoute, sens et conscience.

A L’Adéenne du Sport, le recrutement est déjà une expérience d’apprentissage.

Ton profil :

  • Tu es curieux(se), ouvert(e) et à l’aise dans la relation.
  • Tu crois que le sport est un moteur de lien social et économique.
  • Tu veux apprendre dans l’action, progresser, et contribuer à un projet porteur de sens.

Nous ne cherchons pas des candidats à former, mais des esprits à éveiller.

Ce que tu gagnes :

  • Un poste au sein d’un club professionnel,
  • Un parcours transformateur de 18 mois,
  • Une expérience rare : allier performance et sens, exigence et humanité,
  • Et surtout, participer à la construction d’un projet qui fait rayonner le basket dans la métropole parisienne.

Lieu : Boulogne-Levallois (Grand Paris)

⏱️ Durée : 18 mois

Si tu veux faire bouger les lignes du sport professionnel,

Si tu crois qu’on peut vendre autrement — avec conscience et conviction,

alors cette aventure est faite pour toi.

  • Pour postuler, c’est ici.
