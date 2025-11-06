Offre Stage : Assistant Chargé d’Etudes Sports (H/F) – Kantar Media

Kantar Media est l’expert de la « media data » et de l’ensemble des cycles de communication, publicité et consommation. Kantar Media fournit des données et analyses pour toutes les informations de mesure, suivi et stratégie médias. Nous apportons les études les plus complètes et précises sur la consommation des médias, leur performance et la valeur médiatique.

Kantar Media recherche un.e Assistant.e Chargé.e d’Etudes sports (stage) pour la France, qui rejoindra notre équipe basée à Courbevoie/La Défense

Missions :

Traitement et analyse de données d’études (expositions média, opinions et consommation) et réalisation de rapports commentés à destination de nos clients, afin de mesurer l’impact de la visibilité des marques dans le sport : TV, Presse, Web, Social Media, Radio…

Coordination : préparation du calendrier hebdomadaire des événements sportifs à suivre pour nos clients, rédaction de briefs de production, mise en place et maintenance d’outils de suivi.

Production et vérification des données.

Contribution à l’élaboration des présentations d’appels d’offres en appui au département commercial.

Assistance à l’équipe de production dans ses missions quotidiennes.

Profil :

Vous êtes en formation supérieure (Master 1 ou 2) et portez un intérêt marqué pour le sport et son écosystème économique.

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, notamment les tableaux croisés dynamiques, PowerPoint…) ; la connaissance de Power BI serait un plus.

Vous disposez d’excellentes capacités rédactionnelles.

Vous êtes passionné(e) par le sport et suivez activement l’actualité du sponsoring sportif.

Vous faites preuve de polyvalence et d’autonomie, et possédez un excellent relationnel qui vous permet de vous adapter à différents interlocuteurs.

Vous aimez les défis, cherchez à apprendre et appréciez évoluer dans un environnement en constante évolution.

Vous démontrez rigueur, précision, dynamisme, esprit d’analyse, de synthèse et sens critique.

Vous parlez anglais couramment.

Poste :

Stage de 6mois à pourvoir en janvier 2026

Comme tous les postes au sein de Kantar, ce poste est ouvert aux salariés en situation de handicap.

Pour postuler, c’est ici.