Offre Emploi : Directeur/Directrice Général(e) : Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Football

Positionnement

Poste rattaché au Président de la Ligue

Travail en lien avec les élus membres du Bureau

Assiste au Conseil d’Administration avec voix consultative.

Anime une équipe de 7 managers.

Finalité du poste

Assurer la direction stratégique, administrative, humaine et financière de la Ligue, dans un contexte de transformation, de rigueur budgétaire et de renouvellement de projet. Être moteur de l’innovation, garant du bon fonctionnement de l’organisation et ambassadeur auprès des partenaires.

Missions

Pilotage stratégique & organisationnel :

– Déployer le projet de mandature et les orientations fédérales.

– Proposer et conduire une réorganisation efficiente des services.

– Assurer la performance, la fluidité et l’agilité de la structure.

– Mettre en place les modalités de fonctionnement et structurer les processus pour garantir une amélioration continue.

– Assurer le suivi et l’analyse des données d’activité et proposer des axes d’évolution.

Gestion financière & maîtrise des équilibres :

– Établir et suivre les budgets prévisionnels et réalisés.

– Identifier les leviers d’optimisation, d’économies et de financements.

– Garantir la viabilité financière sur le moyen/long terme.

Management & ressources humaines :

– Encadrer et accompagner les équipes salariées.

– Développer une culture de coopération entre élus et permanents.

– Structurer les compétences internes et organiser la montée en autonomie.

Représentation & partenariats :

– Être l’interlocuteur stratégique des collectivités, clubs, instances et sponsors.

– Développer un écosystème durable autour de la Ligue.

– Porter l’image et les valeurs de la Ligue dans l’espace public.

Qualification :

Profil recherché

– Expérience confirmée en direction d’organisation (association, entreprise, collectivité…).

– Compétences fortes en gestion financière, management, RH et gouvernance associative.

– Vision stratégique et pragmatisme de terrain.

– Aisance relationnelle, leadership naturel et sens du collectif.

– Appétence pour le sport (le football est un plus mais non exclusif).

– Qualités politiques et relationnelles pour fédérer des réseaux.

Exigences du poste :

– Savoir établir une relation de confiance avec le Président et les élus du Bureau du Conseil d’Administration,

– Faire preuve d’une grande disponibilité : accepter les imprévus et les traiter,

– Savoir anticiper, déléguer.

– Très bonnes capacités relationnelles, pour savoir convaincre et guider ses équipes, accompagner les élus autour de la vision commune du projet de la Ligue.

– Rigueur, sens de l’organisation et capacités à gérer les priorités sont indispensables.

– Bonne maîtrise des outils informatiques.

Conditions :

– Poste basé au siège de la Ligue à Dijon, déplacements régionaux.