Offre Stage : Chargé de Mission Relations Internationales (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e) « chargé(e) de mission relations internationales » dans le cadre d’un stage uniquement. Le poste est à pourvoir idéalement dès le 12 janvier 2026 pour une durée de 6 mois, au Centre National de Rugby, à Linas-Marcoussis (91).
Missions
Au sein de la direction des relations internationales et institutionnelles, vous devrez assurer les missions principales suivantes :
Suivi des relations internationales :
- Assurer la liaison avec les fédérations partenaires et les instances internationales ;
- Assurer le suivi des dossiers de coopération bilatérale (projets communs, échanges techniques, conventions, etc.…) ;
- Organiser les déplacements internationaux (missions officielles, compétitions, visites « diplomatiques » …) ;
- Rédiger des notes, lettres officielles, discours et documents de présentation en français et en anglais.
Soutien aux instances internationales :
- Préparer les dossiers pour les réunions de World Rugby, SNRL/6 Nations, Rugby Europe, ou autres organismes internationaux ;
- Suivre les élections, nominations, votes et actualités institutionnelles au niveau international ;
- Contribuer à la veille stratégique sur les enjeux de gouvernance mondiale du rugby.
Valorisation des actions de la FFR à l’international :
- Participer à la communication sur les actions de la FFR à l’international ;
- Contribuer à l’organisation d’événements internationaux accueillis par la FFR ;
- Identifier des opportunités de coopération avec les acteurs publics et diplomatiques.
Profil
- Etudiant(e) en formation supérieure de niveau Master 2 en relations internationales, affaires publiques, sciences politiques ou management du sport, vous souhaitez rejoindre un environnement dynamique dans le cadre de votre stage de fin d’année.
- Vous devrez faire preuve d’excellentes capacités rédactionnelles, tant en français qu’en anglais. Une bonne maîtrise des codes diplomatiques, institutionnels et protocolaires est également attendue.
- Rigueur, sens de l’organisation et autonomie seront essentiels pour mener à bien les missions confiées.
- Le stage requiert par ailleurs un très bon relationnel ainsi qu’un goût prononcé pour le travail en réseau.
- Une maîtrise courante de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral, est indispensable
Avantages
– 50% Transports
- Pour postuler, c’est ici.