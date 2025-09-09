Offre Stage : Chargé de Mission Relations Internationales (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e) « chargé(e) de mission relations internationales » dans le cadre d’un stage uniquement. Le poste est à pourvoir idéalement dès le 12 janvier 2026 pour une durée de 6 mois, au Centre National de Rugby, à Linas-Marcoussis (91).

Missions

Au sein de la direction des relations internationales et institutionnelles, vous devrez assurer les missions principales suivantes :

Suivi des relations internationales :

Assurer la liaison avec les fédérations partenaires et les instances internationales ;

Assurer le suivi des dossiers de coopération bilatérale (projets communs, échanges techniques, conventions, etc.…) ;

Organiser les déplacements internationaux (missions officielles, compétitions, visites « diplomatiques » …) ;

Rédiger des notes, lettres officielles, discours et documents de présentation en français et en anglais.

Soutien aux instances internationales :

Préparer les dossiers pour les réunions de World Rugby, SNRL/6 Nations, Rugby Europe, ou autres organismes internationaux ;

Suivre les élections, nominations, votes et actualités institutionnelles au niveau international ;

Contribuer à la veille stratégique sur les enjeux de gouvernance mondiale du rugby.

Valorisation des actions de la FFR à l’international :

Participer à la communication sur les actions de la FFR à l’international ;

Contribuer à l’organisation d’événements internationaux accueillis par la FFR ;

Identifier des opportunités de coopération avec les acteurs publics et diplomatiques.

Profil

Etudiant(e) en formation supérieure de niveau Master 2 en relations internationales, affaires publiques, sciences politiques ou management du sport, vous souhaitez rejoindre un environnement dynamique dans le cadre de votre stage de fin d’année.

Vous devrez faire preuve d’excellentes capacités rédactionnelles, tant en français qu’en anglais. Une bonne maîtrise des codes diplomatiques, institutionnels et protocolaires est également attendue.

Rigueur, sens de l’organisation et autonomie seront essentiels pour mener à bien les missions confiées.

Le stage requiert par ailleurs un très bon relationnel ainsi qu’un goût prononcé pour le travail en réseau.

Une maîtrise courante de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral, est indispensable

Avantages

– 50% Transports