Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Offre Stage : Chargé de Mission Relations Internationales (H/F) – Fédération Française de Rugby

ParRessources Humaines
9 septembre 2025

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e) « chargé(e) de mission relations internationales » dans le cadre d’un stage uniquement. Le poste est à pourvoir idéalement dès le 12 janvier 2026 pour une durée de 6 mois, au Centre National de Rugby, à Linas-Marcoussis (91).

Missions

Au sein de la direction des relations internationales et institutionnelles, vous devrez assurer les missions principales suivantes :

Suivi des relations internationales :

  • Assurer la liaison avec les fédérations partenaires et les instances internationales ;
  • Assurer le suivi des dossiers de coopération bilatérale (projets communs, échanges techniques, conventions, etc.…) ;
  • Organiser les déplacements internationaux (missions officielles, compétitions, visites « diplomatiques » …) ;
  • Rédiger des notes, lettres officielles, discours et documents de présentation en français et en anglais.

Soutien aux instances internationales :

  • Préparer les dossiers pour les réunions de World Rugby, SNRL/6 Nations, Rugby Europe, ou autres organismes internationaux ;
  • Suivre les élections, nominations, votes et actualités institutionnelles au niveau international ;
  • Contribuer à la veille stratégique sur les enjeux de gouvernance mondiale du rugby.

Valorisation des actions de la FFR à l’international :

  • Participer à la communication sur les actions de la FFR à l’international ;
  • Contribuer à l’organisation d’événements internationaux accueillis par la FFR ;
  • Identifier des opportunités de coopération avec les acteurs publics et diplomatiques.

Profil

  • Etudiant(e) en formation supérieure de niveau Master 2 en relations internationales, affaires publiques, sciences politiques ou management du sport, vous souhaitez rejoindre un environnement dynamique dans le cadre de votre stage de fin d’année.
  • Vous devrez faire preuve d’excellentes capacités rédactionnelles, tant en français qu’en anglais. Une bonne maîtrise des codes diplomatiques, institutionnels et protocolaires est également attendue.
  • Rigueur, sens de l’organisation et autonomie seront essentiels pour mener à bien les missions confiées.
  • Le stage requiert par ailleurs un très bon relationnel ainsi qu’un goût prononcé pour le travail en réseau.
  • Une maîtrise courante de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral, est indispensable

Avantages

– 50% Transports

  • Pour postuler, c’est ici.
ParRessources Humaines
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles