Offre Stage – Assistant Category Manager H/F – Intersport

Les missions du poste Nous recherchons pour notre direction de l’Offre un.e assistant.e category manager en stage. Rattaché.e au responsabilité du Manager de Catégorie, votre rôle sera de participer à la valorisation de l’offre et d’assurer l’interface entre les fournisseurs, les adhérents et les équipes du management de catégorie sur les missions relevant de la gestion administrative, commerciale et logistique. Vos principales missions seront les suivantes :

– Réaliser des études de marché et l’analyse concurrentielle spécialistes, généralistes et alimentaires.

– Participer aux préconisations d’assortiment (niveaux de gammes).

– Assurer un suivi quotidien avec les marques pour enrichir les bases de données internes (fiches techniques notamment).

– Préparer des books de gamme Journées d’Achats

– Collaborer avec le service merchandising à l’élaboration de l’ILV technique.

– Assurer la concurrence notamment au niveau des prix.

– Assister les managers de catégorie dans la préparation des grands événements (JA…)

Le profil recherché Actuellement en dernière année d’une formation supérieure en Marketing ou Commerce, vous possédez une bonne maîtrise du Pack Office ainsi que de l’anglais. Votre leadership, votre proactivité et votre curiosité, associés à votre autonomie et votre rigueur, seront des atouts essentiels pour réussir dans cette mission. Une appétence pour le sport serait un plus. Avant tout, nous recherchons une personnalité dynamique et enthousiaste, appréciant le travail en équipe dans un environnement bienveillant. Si cette formidable aventure humaine vous intéresse, rejoignez-nous et faites la plus belle des rencontres avec le sport. Car plus qu’une entreprise, vous intégrez une famille. N’hésitez pas à postuler ! Lieu et date :

– Stage à pourvoir dès septembre 2025

– Poste situé à la Centrale de Longjumeau Les avantages :

– Accès au restaurant d’entreprise

– Participation aux frais de transports

– Accès à des infrastructures sportives (salle de sport, gymnase, terrain de paddel, pétanque…)

Chez Intersport Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport. Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre ensemble. Chacun de nos 300 entrepreneurs et plus de 19 000 collaborateurs qui composent notre coopérative de 938 magasins place le collectif au centre de tout. Notre maillage territorial nous permet de donner accès à tous aux plus grandes marques de sport partout en France. Nous soutenons le développement du sport local avec plus de 12 000 clubs partenaires et nous sommes le premier assembleur de cycles en France avec la Manufacture Française du Cycle.

