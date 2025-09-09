Réseaux Sociaux

Offre Emploi : Comptable Unique (H/F) – Fédération Française de Handball

ParRessources Humaines
9 septembre 2025

Véritable garant·e de la fiabilité comptable, vous assurez l’ensemble des opérations financières quotidiennes et participez activement à la rigueur de gestion de la Fédération. Grâce à votre polyvalence et votre autonomie, vous permettez un fonctionnement fluide, rigoureux et conforme aux normes comptables, fiscales et sociales.

  • Statut : Technicien
  • Groupe de classification CCNS : 4
  • Date d’embauche : dès que possible

Missions

  • Assurer la gestion complète de la comptabilité générale et auxiliaire.
  • Gérer les flux de facturation, encaissements, paiements et rapprochements bancaires.
  • Suivre les comptes de tiers et produire les écritures nécessaires à la clôture des comptes.
  • Garantir la conformité des opérations et produire les états de reporting
  • Participer aux clôtures intermédiaires et annuelles en lien avec la direction financière.
  • Réaliser les états de gestion, tableaux de bord et synthèses comptables.
  • Contribuer à la gestion administrative et à l’amélioration continue des processus
  • Mettre à jour les bases de données, traiter les frais, assurer l’accueil et le classement.
  • Être force de proposition dans la digitalisation et l’optimisation des procédures internes.

Activités

Comptabilité générale et auxiliaire

  • Collecter et classer les pièces comptables (factures, notes de frais, justificatifs).
  • Saisir les écritures comptables (clients, fournisseurs, banques, OD, immobilisations).
  • Suivre et lettrer les comptes de tiers (clubs, partenaires, salariés).

 Gestion des flux financiers

  • Effectuer les paiements et encaissements.
  • Réaliser les rapprochements bancaires et suivre la trésorerie.
  • Suivre la facturation, relancer les créances, analyser la balance âgée.

Reporting et clôture

  • Garantir la conformité aux normes comptables, fiscales et sociales.
  • Préparer les éléments pour les situations intermédiaires et les bilans annuels.
  • Élaborer des états et tableaux de bord pour la Direction.

Support administratif et gestion courante

  • Mettre à jour les bases tiers (clubs, salariés, fournisseurs).
  • Gérer les notes de frais, les commandes et les fournitures.
  • Répondre aux sollicitations par mail, courrier et téléphone.
  • Réaliser les tâches administratives du service (classement, archivage).

Amélioration continue et digitalisation

  • Proposer des améliorations sur les outils et les processus.
  • Participer à la digitalisation et accompagner les utilisateurs internes.

Relations fonctionnelles du poste

  • Internes : salariés des départements fédéraux.
  • Externes : prestataires, partenaires, commissaires aux comptes, fournisseurs.

Prérequis pour la tenue du poste

Savoirs : Comptabilité générale et auxiliaire ; Normes fiscales et sociales du secteur associatif ; Outils bureautiques et logiciels comptables;

Savoir- Faire : Saisie et contrôle des opérations comptables ; Lettrage de comptes, rapprochements bancaires ; Suivi de trésorerie et production de tableaux de bord ; Respect des échéances et rigueur de traitement ; Capacité à gérer des transactions comptables et financières ; travailler en équipe ; structurer son travail ; savoir rendre compte ; savoir planifier et respecter les délais ; gérer les aléas ; résoudre les problèmes

Savoir être : autonomie / confiance en soi ; capacité à gérer le stress ; capacité d’adaptation ; capacité d’écoute ; capacité de conviction ; diplomatie ; maitrise de soi ; rigueur ; sens critique ; sens de l’initiative ; sens de l’organisation ; sens du relationnel.

Tags de compétence : Comptabilité générale; Saisie comptable; Trésorerie ; Rapprochement bancaire ; Lettrage des comptes ; Balance âgée ; Relation tiers ; Gestion associative.

Niveau d’études requis : Diplôme Bac + 2 à Bac +3 en comptabilité (BTS CG, DCG, DSCG…)

Expérience : Expérience significative en comptabilité, idéalement en milieu associatif ou fédéral.

Environnement du poste

Moyens mis à disposition

Matériels : ordinateur portable
Techniques : logiciels bureautique

Vos avantages

  • Mutuelle Familiale et Prévoyance attractives.
  • Participation aux frais de transport (50%).
  • Jusqu’à deux jours de télétravail par semaine (sous conditions).
  • Programmes de formation continue pour soutenir le développement professionnel.
  • 13ème mois, prime d’objectifs.
  • Accès à la salle de sport au sein des locaux.
  • Offre de repas à la cantine attractive.
  • Avantages du CSE (sous conditions).
  • La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

Nous sommes convaincus que chaque talent a sa place. Nos opportunités sont accessibles à tous, et nous veillons à adapter notre environnement de travail pour que chacun puisse exprimer pleinement son potentiel.

  • Pour postuler, c’est ici.
