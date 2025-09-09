Offre Emploi : Comptable Unique (H/F) – Fédération Française de Handball

Véritable garant·e de la fiabilité comptable, vous assurez l’ensemble des opérations financières quotidiennes et participez activement à la rigueur de gestion de la Fédération. Grâce à votre polyvalence et votre autonomie, vous permettez un fonctionnement fluide, rigoureux et conforme aux normes comptables, fiscales et sociales.

Statut : Technicien

Groupe de classification CCNS : 4

Date d’embauche : dès que possible

Missions

Assurer la gestion complète de la comptabilité générale et auxiliaire.

Gérer les flux de facturation, encaissements, paiements et rapprochements bancaires.

Suivre les comptes de tiers et produire les écritures nécessaires à la clôture des comptes.

Garantir la conformité des opérations et produire les états de reporting

Participer aux clôtures intermédiaires et annuelles en lien avec la direction financière.

Réaliser les états de gestion, tableaux de bord et synthèses comptables.

Contribuer à la gestion administrative et à l’amélioration continue des processus

Mettre à jour les bases de données, traiter les frais, assurer l’accueil et le classement.

Être force de proposition dans la digitalisation et l’optimisation des procédures internes.

Activités

Comptabilité générale et auxiliaire

Collecter et classer les pièces comptables (factures, notes de frais, justificatifs).

Saisir les écritures comptables (clients, fournisseurs, banques, OD, immobilisations).

Suivre et lettrer les comptes de tiers (clubs, partenaires, salariés).

Gestion des flux financiers

Effectuer les paiements et encaissements.

Réaliser les rapprochements bancaires et suivre la trésorerie.

Suivre la facturation, relancer les créances, analyser la balance âgée.

Reporting et clôture

Garantir la conformité aux normes comptables, fiscales et sociales.

Préparer les éléments pour les situations intermédiaires et les bilans annuels.

Élaborer des états et tableaux de bord pour la Direction.

Support administratif et gestion courante

Mettre à jour les bases tiers (clubs, salariés, fournisseurs).

Gérer les notes de frais, les commandes et les fournitures.

Répondre aux sollicitations par mail, courrier et téléphone.

Réaliser les tâches administratives du service (classement, archivage).

Amélioration continue et digitalisation

Proposer des améliorations sur les outils et les processus.

Participer à la digitalisation et accompagner les utilisateurs internes.

Relations fonctionnelles du poste

Internes : salariés des départements fédéraux.

Externes : prestataires, partenaires, commissaires aux comptes, fournisseurs.

Prérequis pour la tenue du poste

Savoirs : Comptabilité générale et auxiliaire ; Normes fiscales et sociales du secteur associatif ; Outils bureautiques et logiciels comptables;

Savoir- Faire : Saisie et contrôle des opérations comptables ; Lettrage de comptes, rapprochements bancaires ; Suivi de trésorerie et production de tableaux de bord ; Respect des échéances et rigueur de traitement ; Capacité à gérer des transactions comptables et financières ; travailler en équipe ; structurer son travail ; savoir rendre compte ; savoir planifier et respecter les délais ; gérer les aléas ; résoudre les problèmes

Savoir être : autonomie / confiance en soi ; capacité à gérer le stress ; capacité d’adaptation ; capacité d’écoute ; capacité de conviction ; diplomatie ; maitrise de soi ; rigueur ; sens critique ; sens de l’initiative ; sens de l’organisation ; sens du relationnel.

Tags de compétence : Comptabilité générale; Saisie comptable; Trésorerie ; Rapprochement bancaire ; Lettrage des comptes ; Balance âgée ; Relation tiers ; Gestion associative.

Niveau d’études requis : Diplôme Bac + 2 à Bac +3 en comptabilité (BTS CG, DCG, DSCG…)

Expérience : Expérience significative en comptabilité, idéalement en milieu associatif ou fédéral.

Environnement du poste

Moyens mis à disposition

Matériels : ordinateur portable

Techniques : logiciels bureautique

Vos avantages

Mutuelle Familiale et Prévoyance attractives.

Participation aux frais de transport (50%).

Jusqu’à deux jours de télétravail par semaine (sous conditions).

Programmes de formation continue pour soutenir le développement professionnel.

13ème mois, prime d’objectifs.

Accès à la salle de sport au sein des locaux.

Offre de repas à la cantine attractive.

Avantages du CSE (sous conditions).

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

Nous sommes convaincus que chaque talent a sa place. Nos opportunités sont accessibles à tous, et nous veillons à adapter notre environnement de travail pour que chacun puisse exprimer pleinement son potentiel.