Offre Emploi : Comptable Unique (H/F) – Fédération Française de Handball

Véritable garant·e de la fiabilité comptable, vous assurez l’ensemble des opérations financières quotidiennes et participez activement à la rigueur de gestion de la Fédération. Grâce à votre polyvalence et votre autonomie, vous permettez un fonctionnement fluide, rigoureux et conforme aux normes comptables, fiscales et sociales.
- Statut : Technicien
- Groupe de classification CCNS : 4
- Date d’embauche : dès que possible
Missions
- Assurer la gestion complète de la comptabilité générale et auxiliaire.
- Gérer les flux de facturation, encaissements, paiements et rapprochements bancaires.
- Suivre les comptes de tiers et produire les écritures nécessaires à la clôture des comptes.
- Garantir la conformité des opérations et produire les états de reporting
- Participer aux clôtures intermédiaires et annuelles en lien avec la direction financière.
- Réaliser les états de gestion, tableaux de bord et synthèses comptables.
- Contribuer à la gestion administrative et à l’amélioration continue des processus
- Mettre à jour les bases de données, traiter les frais, assurer l’accueil et le classement.
- Être force de proposition dans la digitalisation et l’optimisation des procédures internes.
Activités
Comptabilité générale et auxiliaire
- Collecter et classer les pièces comptables (factures, notes de frais, justificatifs).
- Saisir les écritures comptables (clients, fournisseurs, banques, OD, immobilisations).
- Suivre et lettrer les comptes de tiers (clubs, partenaires, salariés).
Gestion des flux financiers
- Effectuer les paiements et encaissements.
- Réaliser les rapprochements bancaires et suivre la trésorerie.
- Suivre la facturation, relancer les créances, analyser la balance âgée.
Reporting et clôture
- Garantir la conformité aux normes comptables, fiscales et sociales.
- Préparer les éléments pour les situations intermédiaires et les bilans annuels.
- Élaborer des états et tableaux de bord pour la Direction.
Support administratif et gestion courante
- Mettre à jour les bases tiers (clubs, salariés, fournisseurs).
- Gérer les notes de frais, les commandes et les fournitures.
- Répondre aux sollicitations par mail, courrier et téléphone.
- Réaliser les tâches administratives du service (classement, archivage).
Amélioration continue et digitalisation
- Proposer des améliorations sur les outils et les processus.
- Participer à la digitalisation et accompagner les utilisateurs internes.
Relations fonctionnelles du poste
- Internes : salariés des départements fédéraux.
- Externes : prestataires, partenaires, commissaires aux comptes, fournisseurs.
Prérequis pour la tenue du poste
Savoirs : Comptabilité générale et auxiliaire ; Normes fiscales et sociales du secteur associatif ; Outils bureautiques et logiciels comptables;
Savoir- Faire : Saisie et contrôle des opérations comptables ; Lettrage de comptes, rapprochements bancaires ; Suivi de trésorerie et production de tableaux de bord ; Respect des échéances et rigueur de traitement ; Capacité à gérer des transactions comptables et financières ; travailler en équipe ; structurer son travail ; savoir rendre compte ; savoir planifier et respecter les délais ; gérer les aléas ; résoudre les problèmes
Savoir être : autonomie / confiance en soi ; capacité à gérer le stress ; capacité d’adaptation ; capacité d’écoute ; capacité de conviction ; diplomatie ; maitrise de soi ; rigueur ; sens critique ; sens de l’initiative ; sens de l’organisation ; sens du relationnel.
Tags de compétence : Comptabilité générale; Saisie comptable; Trésorerie ; Rapprochement bancaire ; Lettrage des comptes ; Balance âgée ; Relation tiers ; Gestion associative.
Niveau d’études requis : Diplôme Bac + 2 à Bac +3 en comptabilité (BTS CG, DCG, DSCG…)
Expérience : Expérience significative en comptabilité, idéalement en milieu associatif ou fédéral.
Environnement du poste
Moyens mis à disposition
Matériels : ordinateur portable
Techniques : logiciels bureautique
Vos avantages
- Mutuelle Familiale et Prévoyance attractives.
- Participation aux frais de transport (50%).
- Jusqu’à deux jours de télétravail par semaine (sous conditions).
- Programmes de formation continue pour soutenir le développement professionnel.
- 13ème mois, prime d’objectifs.
- Accès à la salle de sport au sein des locaux.
- Offre de repas à la cantine attractive.
- Avantages du CSE (sous conditions).
- La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.
Nous sommes convaincus que chaque talent a sa place. Nos opportunités sont accessibles à tous, et nous veillons à adapter notre environnement de travail pour que chacun puisse exprimer pleinement son potentiel.
