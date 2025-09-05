Offre Alternance – Chargé de Communication (H/F) – Fédération Française de Basketball

Type de contrat : Alternance – Spécificité(s) du contrat : Temps plein

Niveau d’études : Bac+3 / Bac+5 –

Unité : Pôle Marque – Service : Communication

Le poste est rattaché au Pôle Marque au sein du service communication. Le service est composé d’un responsable de service, de deux managers et 10 collaborateurs. Les différents chargé(e)s de communication du service sont à la fois polyvalents et rattachés à des missions parfois récurrentes (référents).

Missions :

Rédactions d’articles et d’interviews (print et web),

Content Manager sur les réseaux de la FFBB,

Rédaction de communiqués de presse et dossiers de presse,

Participation à certains événements FFBB,

Suivi de soirées de championnat en distanciel,

Montage vidéo simple,

Relations avec des prestataires externes,

Gestion de projets,

Aide à la gestion de Relations Médias auprès des Équipes de France 3×3 ou 5×5.

Compétences requises :

Connaissance de la culture du basket 5×5 et 3×3,

Maîtrise de la suite Office (Word, Excel),

Maîtrise de Photoshop, Illustrator…,

Maîtrise des Réseaux Sociaux,

Maîtrise d’un outil de montage vidéo,

Maîtrise de l’orthographe et de la grammaire,

Maîtrise de l’anglais,

Aisance à l’oral.

Spécificité du poste :

Possibilité de travailler les week-ends et en soirées,

Relations avec des élus, bénévoles, des prestataires externes…

Déplacements ponctuels en province en fonction des besoins,

Prendre la parole en public, écouter, argumenter,

Permis B indispensable.

Profil recherché :

Étudiant(e) en Bac +3 à Bac +5 (communication, marketing, médias, digital),

Une première expérience (stage, alternance, projets associatifs ou personnels) en communication serait un plus.

Durée et Spécificité(s) du poste : Temps plein (Alternance)

Début : Septembre 2025

Les candidats doivent envoyer leur CV et leur lettre de motivation (sous la forme Nom_Prénom_CV/LM) au Service Ressources Humaines (recrutement@ffbb.com) en indiquant « Alternant(e) Chargé(e) de Communication » dans l’objet du courriel.

Début de contrat : 07/09/2025

Pour postuler, c’est ici.