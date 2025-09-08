Offre Emploi CDI – Social Media Manager (H/F) – Agence Pancarte

Pancarte est l’agence marketing et de production de contenus dans le vélo. Nous offrons des solutions créatives et personnalisées à l’ensemble des acteurs du sport cycliste, sur la base d’expertises acquises sur le terrain. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un.e Social Media Manager.

Ta mission

La gestion de réseaux sociaux et la création de contenu pour des équipes cyclistes et des marques de l’écosystème vélo.

Création de contenus

– Production de vidéos (Reels, Tiktok), à chaud comme à froid

– Collaboration avec nos créateurs en interne

– Réalisation de photos directement sur le terrain

Gestion des réseaux

– Rédaction et diffusion de posts pour les comptes des clients de l’agence

– Élaboration d’un calendrier éditorial avec des objectifs clairs

– Conception de visuels destinés aux réseaux sociaux

Stratégie et analyse

– Suivi des KPIs, veille concurrentielle et thématique

– Proposition d’innovations et d’initiatives pour l’agence

– Participation aux briefes, aux tournages et à l’élaboration de concepts

Pourquoi Pancarte ?

Notre ambition : proposer des opérations inédites et produire des contenus organiques qui génèrent de

l’engagement. Tu es passionné.e de vélo ? Cela tombe bien puisque nos clients sont dans le cyclisme : deux

équipes, des annonceurs et des marques reconnues. L’agence est basée à Mâcon, le poste à Nantes.

Profil recherché

– Compétences en création de contenus vidéo, photo et graphiques

– Excellente maîtrise des réseaux sociaux et orthographe irréprochable

– Connaissance du cyclisme appréciée

– Aisance relationnelle, créativité et proactivité

– Maîtrise d’un logiciel de montage et de la suite Adobe

– Expérience souhaitée sur un poste similaire

Précisions

– Contrat à durée indéterminée

– Début : décembre 2025 ou janvier 2026

– Poste basé à Nantes

– Déplacements fréquents en France sur des événements sportifs, y compris certains week-ends

Pour candidater : team@agencepancarte.fr. Partage-nous ton CV, une lettre de motivation et tout élément que tu juges important pour mettre en valeur ta candidature.