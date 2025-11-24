Offre Emploi : Marketing & Digital Projects Coordinator (H/F) – Union Cycliste Internationale

En votre qualité de Coordinateur/trice de projets Marketing et Digital, vous serez rattaché(e) à la fois au Département de la Transformation Digitale (50%) et au Département de la Communication, Marketing, Médias et RSE (50%) de l’UCI.

Principales responsabilités

• Gestion et déploiement opérationnel de la stratégie marketing

• Coordination et suivi des briefs avec les partenaires commerciaux de l’UCI incluant des meetings réguliers avec ces derniers

• Pilotage de la livraison de l’ensemble des contreparties digitales des partenaires commerciaux, en lien avec l’équipe digitale : plans médias, axes de communication, définition des activations…

• Rédaction / optimisation de l’ensemble des documents contractuels entre le département et les partenaires extérieurs : LOC, Partenaires commerciaux, Agences Media et diffuseurs

• Animation et coordination de la production des différentes contreparties à l’interne et à l’externe (agences, freelances…)

• Contribution à la conception des fiches produits et des activations commerciales avec le secteur Marketing

• Mise en place d’outils de pilotage, de suivi et de reportings des activités pour l’interne et l’externe

• Gestion de l’administratif lié aux ressources extérieures (freelances) dans le cadre des missions de production de contenu: appels d’offres, mandats, plannings, relevés d’activité, facturation, paiement, définitions des missions.

Profil

• CFC d’employé(e) de commerce ou formation équivalente

• Minimum 3 ans d’expérience réussie dans un poste de gestionnaire de projet / de compte, idéalement au sein d’un service marketing ou communication

• Intérêt marqué pour le digital. Connaissance de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok et LinkedIn

• Parfaite maîtrise de l’anglais et du français (rédaction autonome dans les deux langues)

• Compétences avérées en gestion de projets

• Team player ayant un bon relationnel tant avec les collaborateurs qu’avec nos partenaires externes

• Capable de travailler à la fois en équipe mais également de manière autonome

• Rigoureux(se) et organisé(e), sachant fixer des priorités et respecter des délais

• Passionné(e) par le sport en général et le cyclisme en particulier

• Disponible pour effectuer quelques déplacements en Suisse / à l’étranger.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Pour postuler, c’est ici.