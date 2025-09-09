Offre Emploi – Responsable commercial évènementiel (H/F) – RCT

En 2023, le Rugby Club Toulonnais a franchi une nouvelle étape avec l’inauguration de son Club House au sein du Campus RCT. Véritable cœur battant du club, ce complexe de plus de 3 000 m² a été pensé comme un lieu de vie et de rencontres, capable d’accueillir une grande variété d’évènements : séminaires, conférences, lancements de produits, cocktails d’entreprise, soirées privées, et bien plus encore.
Nous recherchons aujourd’hui un(e) Responsable Commercial(e) évènementiel pour poursuivre le développement cette activité événementielle à fort potentiel. Il n’y a pas que sur le terrain que le combat se joue ! Rejoignez-nous !
Mission
Faire rayonner notre Club House dans le monde de l’événementiel. Rattaché(e) à la Direction Commerciale, vous êtes chargé(e) de vendre et de promouvoir les offres événementielles.
Vos principales responsabilités :
- Participer activement à la stratégie commerciale événementielle du Club pour dynamiser l’activité commercial du campus RCT
- Commercialiser les espaces du Campus RCT pour accueillir divers événements hors match : séminaires, réunions, team-buildings, réceptions, événements corporate, formations, entertainment B2B et B2C.
- Gérer l’ensemble du processus commercial : prospection, négociation et contractualisation des événements.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients BtoB, incluant entreprises, agences et acteurs institutionnels.
- Construire des offres sur-mesure en lien avec les équipes internes (logistique, restauration, technique)
- Faire le lien avec les équipes production évènementiel du Club
- Management opérationnel d’un commercial dédié
- Piloter la relation client avant, pendant et après l’évènement
Profil recherché
- De formation supérieure Bac+4/5 en commerce, marketing, communication ou événementiel, vous justifiez d’une expérience solide (minimum 5 ans) dans le secteur du MICE (événementiel, hôtellerie, tourisme d’affaires ou secteur connexe), avec une double compétence commerciale et organisationnelle.
- Vous avez déjà piloté avec succès le développement d’activités événementielles à destination d’entreprises ou du grand public.
- Vous maîtrisez les techniques de vente, de négociation
- Doté(e) d’un excellent sens du relationnel, vous êtes à l’écoute, orienté(e) client, avec un goût prononcé pour le challenge et la performance.
- Esprit d’équipe, autonomie, rigueur, et un intérêt affirmé pour l’univers du sport professionnel, et en particulier du rugby, seront vos meilleurs alliés pour réussir dans ce poste.
Conditions et avantages
- CDI, rémunération fixe + variable sur atteinte des objectifs de chiffre d’affaires
- Ordinateur, téléphone
- Travail le soir en fonction des événements (Business Club, séminaires importants)
- Plan d’épargne entreprise
- Mutuelle
Dans le cadre de notre politique RSE, nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Pour postuler, c’est ici.