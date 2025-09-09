Offre Emploi – Responsable commercial évènementiel (H/F) – RCT

En 2023, le Rugby Club Toulonnais a franchi une nouvelle étape avec l’inauguration de son Club House au sein du Campus RCT. Véritable cœur battant du club, ce complexe de plus de 3 000 m² a été pensé comme un lieu de vie et de rencontres, capable d’accueillir une grande variété d’évènements : séminaires, conférences, lancements de produits, cocktails d’entreprise, soirées privées, et bien plus encore.

Nous recherchons aujourd’hui un(e) Responsable Commercial(e) évènementiel pour poursuivre le développement cette activité événementielle à fort potentiel. Il n’y a pas que sur le terrain que le combat se joue ! Rejoignez-nous !

Mission

Faire rayonner notre Club House dans le monde de l’événementiel. Rattaché(e) à la Direction Commerciale, vous êtes chargé(e) de vendre et de promouvoir les offres événementielles.

Vos principales responsabilités :

Participer activement à la stratégie commerciale événementielle du Club pour dynamiser l’activité commercial du campus RCT

Commercialiser les espaces du Campus RCT pour accueillir divers événements hors match : séminaires, réunions, team-buildings, réceptions, événements corporate, formations, entertainment B2B et B2C.

Gérer l’ensemble du processus commercial : prospection, négociation et contractualisation des événements.

Développer et fidéliser un portefeuille clients BtoB, incluant entreprises, agences et acteurs institutionnels.

Construire des offres sur-mesure en lien avec les équipes internes (logistique, restauration, technique)

Faire le lien avec les équipes production évènementiel du Club

Management opérationnel d’un commercial dédié

Piloter la relation client avant, pendant et après l’évènement

Profil recherché

De formation supérieure Bac+4/5 en commerce, marketing, communication ou événementiel, vous justifiez d’une expérience solide (minimum 5 ans) dans le secteur du MICE (événementiel, hôtellerie, tourisme d’affaires ou secteur connexe), avec une double compétence commerciale et organisationnelle.

Vous avez déjà piloté avec succès le développement d’activités événementielles à destination d’entreprises ou du grand public.

Vous maîtrisez les techniques de vente, de négociation

Doté(e) d’un excellent sens du relationnel, vous êtes à l’écoute, orienté(e) client, avec un goût prononcé pour le challenge et la performance.

Esprit d’équipe, autonomie, rigueur, et un intérêt affirmé pour l’univers du sport professionnel, et en particulier du rugby, seront vos meilleurs alliés pour réussir dans ce poste.

Conditions et avantages

CDI, rémunération fixe + variable sur atteinte des objectifs de chiffre d’affaires

Ordinateur, téléphone

Travail le soir en fonction des événements (Business Club, séminaires importants)

Plan d’épargne entreprise

Mutuelle

Dans le cadre de notre politique RSE, nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Pour postuler, c’est ici.