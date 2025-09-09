Offre Stage : Stagiaire Marketing (H/F) – AS Monaco

Au sein du département marketing et sous la supervision du chef de projets marketing, nous recherchons un stagiaire à compter du mois d’octobre et pour une durée de 6 mois :

Missions

Participer aux réflexions et créations des actions marketing pour le développement de la marque (plan promotion, production, mise en place) ;

Répondre aux différentes requêtes des autres départements de la Société (soutien pour les demandes supports administratifs, institutionnels ou communication) ;

Soutenir le service marketing en coordonnant les relations avec les fournisseurs et s’assurer de la bonne livraison des projets ;

Soutenir les opérations de la Société ;

Aider à la mise en place des plans d’actions décidés (plan de promotion, opérations club…) ;

Aider à la création des présentations du service marketing.

Compétences

Diplôme en école de commerce avec une spécialisation marketing sportif ou équivalent ;

Bonne analyse, réactivité, polyvalence, rigueur, créativité, curiosité, dynamisme, autonomie, responsable ;

Langues : Français, Anglais (courant), 3ème langue serait appréciée ;

Passion pour le Sport et une compréhension du secteur du Sport Business International est fortement recommandé ;

Pack office (PowerPoint, Word, Excel, Outlook, Teams, …) ;

Marketing digital (social networks, newsletters campaign…) ;

Adobe pack (Photoshop, Illustrator, Indesign, …) serait un plus.

