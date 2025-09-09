Réseaux Sociaux

Offre Stage : Stagiaire Marketing (H/F) – AS Monaco

9 septembre 2025

Au sein du département marketing et sous la supervision du chef de projets marketing, nous recherchons un stagiaire à compter du mois d’octobre et pour une durée de 6 mois :

Missions

  • Participer aux réflexions et créations des actions marketing pour le développement de la marque (plan promotion, production, mise en place) ;
  • Répondre aux différentes requêtes des autres départements de la Société (soutien pour les demandes supports administratifs, institutionnels ou communication) ;
  • Soutenir le service marketing en coordonnant les relations avec les fournisseurs et s’assurer de la bonne livraison des projets ;
  • Soutenir les opérations de la Société ;
  • Aider à la mise en place des plans d’actions décidés (plan de promotion, opérations club…) ;
  • Aider à la création des présentations du service marketing.

Compétences

  • Diplôme en école de commerce avec une spécialisation marketing sportif ou équivalent ;
  • Bonne analyse, réactivité, polyvalence, rigueur, créativité, curiosité, dynamisme, autonomie, responsable ;
  • Langues : Français, Anglais (courant), 3ème langue serait appréciée ;
  • Passion pour le Sport et une compréhension du secteur du Sport Business International est fortement recommandé ;
  • Pack office (PowerPoint, Word, Excel, Outlook, Teams, …) ;
  • Marketing digital (social networks, newsletters campaign…) ;
  • Adobe pack (Photoshop, Illustrator, Indesign, …) serait un plus.

Pour postuler, c’est ici.

