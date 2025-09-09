Offre Emploi : Traffic & Growth Manager (H/F) – PSG

La Direction du Digital recrute un Traffic & Growth Manager F/H dans le cadre du projet CX Data. Il/elle jouera un rôle clé dans la stratégie d’optimisation et d’acquisition, de conversion et de fidélisation de ses audiences. Le poste de Traffic & Growth Manager s’inscrit au croisement de l’analyse de données, de l’optimisation des canaux digitaux et de l’activation de leviers de croissance. Il combine les missions de Web Analyst, Traffic Manager et Growth Manager. Votre rôle : garantir la fiabilité des données, analyser les performances des campagnes, identifier des opportunités de croissance et piloter des expérimentations data-driven.

Responsabilités

À travers vos analyses et recommandations, vous contribuerez à :

Mieux comprendre les parcours digitaux des supporters,

Optimiser les investissements marketing,

Activer des leviers d’acquisition et de rétention performants,

Et soutenir la croissance des revenus digitaux dans une logique agile et orientée ROI.

Vous serez donc amené(e) à :

Analyser les performances Marketing (Marketing & Campaign Analyse)

Suivre et analyser les données de trafic web via Google Analytics 4 et notre Modern Data Platform Analytics ;

Garantir la fiabilité des données issues des campagnes multicanales (emailing, SEA, display, social media…) grâce à une stratégie UTM rigoureuse ;

Mesurer l’efficacité des actions marketing et identifier des leviers de croissance et d’optimisation des conversions.

Produire des tableaux de bord automatisés pour suivre les KPIs marketing et business ;

Extraire des insights consommateurs pour orienter les stratégies d’acquisition, de rétention et de personnalisation ;

Travailler en lien avec les équipes CRM, Web et Billetterie pour aligner la performance sur les objectifs globaux.

Gérer le trafic (Traffic Management)

Participer à la mise en place et à l’évolution d’un modèle d’attribution hybride (last-click, data-driven, multitouch) adapté aux enjeux spécifiques du Paris Saint-Germain ;

Optimiser les stratégies de génération de trafic organique (SEO) et payant (SEA, paid social, display) ;

Suivre les performances business des canaux d’acquisition et proposer des ajustements pour maximiser le ROAS ;

Participer à la mise en place un suivi de tracking robuste via des outils de Tag Management (Google Tag Manager, etc.).

Activer la Croissance (Growth Management) :

Participer à l’élaboration d’une stratégie d’embasement ;

Identifier et tester de nouveaux leviers de croissance (canaux, audiences, formats, contenus) via une approche agile, itérative et orientée données ;

Mettre en œuvre des expérimentations growth (acquisition, activation, rétention, referral) basées sur des KPIs clairs ;

Collaborer avec les équipes produit, marketing et data pour accélérer l’impact business des campagnes ;

Analyser les résultats des expérimentations et itérer rapidement pour optimiser les parcours digitaux et la conversion ;

Être force de proposition dans la mise en place d’A/B tests sur l’ensemble des parcours utilisateurs digitaux, afin d’atteindre les objectifs de datacatching définis par le Club.

Profil recherché

Formation :

De formation Bac+5 en marketing, data analytics ou équivalent, vous avez 3 à 5 ans d’expérience en marketing digital, analytics ou traffic management.

Une sensibilité aux logiques d’acquisitions et de Growth Management serai un vrai plus.

Compétences :

Maîtrise des outils de Web Analytics : Google Analytics 4, Looker Studio, Tableau, Modern Data Platform, etc ;

Connaissances solides des stratégies d’acquisition digitales multicanales : SEO, SEA, social ads, display, emailing ;

Bonne compréhension des modèles d’attribution marketing (last-click, data-driven, multitouch) ;

Maîtrise des langages d’analyse de données : SQL (essentiel), Python (un plus) ;

Compréhension des logiques de funnel marketing (acquisition, activation, rétention, referral, revenu) ;

Sensibilisation aux normes de conformité des données (RGPD) ;

Connaissances en growth et en activation de leviers de croissance.

Capacité à piloter et optimiser des campagnes d’acquisition et de rétention, avec un fort focus sur le ROI ;

Maîtrise de la création de dashboards automatisés pour le suivi des KPIs de performance et de croissance.

Capacité à proposer des recommandations concrètes et orientées business à partir des données.

Approche agile et itérative basée sur une culture du test & learn.

Bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit (B2 minimum)

Ce poste en CDI est à pourvoir dès maintenant au sein de la Factory PSG située à Boulogne-Billancourt.