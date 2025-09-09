Offre Emploi : Responsable Commercial Hospitalités (H/F) – Paris La Défense Arena

Paris La Défense Arena est la plus grande enceinte d’Europe qui accueille des concerts, des spectacles, des événements spéciaux et des événements sportifs, dont les matchs du Racing 92. Ultra moderne et innovante, Paris La Défense Arena se caractérise par une modularité exceptionnelle et un accueil de qualité de ses clients, prestataires et collaborateurs.

Depuis son inauguration en octobre 2017 avec les Rolling Stones, Paris La Défense Arena a significativement augmenté le nombre d’événements accueillis chaque saison et a pris soin de se diversifier.

Rôle

Vous serez en première ligne pour développer et gérer les ventes d’offres hospitalités (loges, salons, abonnements premium…) auprès d’une clientèle B2B. Véritable moteur commercial, vous piloterez à la fois la prospection, la négociation et la fidélisation, en collaboration avec nos partenaires officiels et nos agences mandatées.