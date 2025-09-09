Offre Emploi : Responsable Commercial Hospitalités (H/F) – Paris La Défense Arena

Paris La Défense Arena est la plus grande enceinte d’Europe qui accueille des concerts, des spectacles, des événements spéciaux et des événements sportifs, dont les matchs du Racing 92. Ultra moderne et innovante, Paris La Défense Arena se caractérise par une modularité exceptionnelle et un accueil de qualité de ses clients, prestataires et collaborateurs.
Depuis son inauguration en octobre 2017 avec les Rolling Stones, Paris La Défense Arena a significativement augmenté le nombre d’événements accueillis chaque saison et a pris soin de se diversifier.
Rôle
Vous serez en première ligne pour développer et gérer les ventes d’offres hospitalités (loges, salons, abonnements premium…) auprès d’une clientèle B2B. Véritable moteur commercial, vous piloterez à la fois la prospection, la négociation et la fidélisation, en collaboration avec nos partenaires officiels et nos agences mandatées.
Missions et responsabilités
Développement commercial
- Construire, qualifier et enrichir des fichiers de prospection en lien avec notre cible B2B ;
- Détecter de nouvelles opportunités et segments clients stratégiques ;
- Mener une prospection active (appels, e-mails, rendez-vous) avec une cadence soutenue et régulière (minimum 5 rendez-vous hebdomadaires) ;
- Assurer le suivi des leads jusqu’à leur conversion : relances, échanges personnalisés, analyse des besoins.
Vente et négociation
- Présenter et valoriser l’ensemble des offres hospitalité (expériences VIP, packs corporate, etc.) ;
- Adapter les propositions commerciales aux enjeux clients : relations publiques, image de marque, expérience immersive ;
- Piloter les négociations commerciales jusqu’à la clôture ;
- Contribuer directement à la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires et au taux de remplissage des espaces hospitalités.
Suivi clients & relations agences
- Gérer les relations avec les agences partenaires officielles, assurer la transmission fluide des éléments commerciaux ;
- Proposer des solutions de renouvellement, des montées en gamme ou des opérations spéciales aux clients existants ;
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles pour garantir la qualité des prestations lors des événements ;
- Être acteur/actrice de l’amélioration continue de l’expérience client.
Missions transversales
- Renseigner rigoureusement notre outil CRM (Salesforce) et respecter les procédures commerciales (commandes, contrats, facturation…) ;
- Suivre les paiements clients et contribuer au maintien d’un faible taux d’impayés (<5%).
Profil
Formation et expérience
- Vous avez 5 ans d’expérience sur un poste similaire ;
- Vous êtes un(e) professionnel(le) de la vente B2B avec une forte sensibilité pour les environnements événementiels, sportifs ou premium. Vous maîtrisez parfaitement le cycle de vente et avez le sens de la relation client haut de gamme ;
- Une connaissance des secteurs sport/événementiel est un réel plus. L’enthousiasme pour les grandes scènes, les concerts et les événements corporatifs fera toute la différence.
Vous êtes reconnu(e) pour :
- Votre maîtrise de la prospection et de la négociation ;
- Votre capacité à construire une relation de confiance sur le long terme ;
- Votre rigueur commerciale et votre capacité d’organisation ;
- Votre autonomie, énergie et esprit d’équipe ;
- Votre goût pour les environnements dynamiques et challengeants.
Autres informations
- Type de contrat : CDI temps plein – Travail en semaine, soirée et week-end si nécessaire
- Lieu : Nanterre (92)
- Début du contrat : ASAP
- Rémunération : Selon profil & expérience (fixe + variable) + prise en charge de 50% du pass navigo + restaurant inter-entreprise + mutuelle d’entreprise
