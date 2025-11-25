Offre Emploi : Responsable de Produit – OM Féminines

À l’Olympique de Marseille, notre section représente la femme bien plus qu’un projet sportif : c’est un engagement fort en faveur de l’excellence, de la visibilité et du développement du football féminin à Marseille et au-delà.

Pour accompagner cette dynamique, nous recherchons un(e) Responsable de Produit, chargé(e) d’identifier, développer, lancer et faire croître de nouvelles offres clients sur les marchés B2C, B2B et B2B2C, dans toutes leurs formes – digitales, physiques et hybrides – et sur différents territoires.

Rattaché(e) directement au Directeur Général, le/la Responsable de Produit jouera un rôle central dans la transformation d’idées créatives en projets concrets, performants et mesurables. À la croisée du marketing, de l’innovation et du business, il/elle travaillera main dans la main avec l’ensemble des départements du club pour concevoir et piloter des propositions à fort impact, alliant engagement, croissance et excellence opérationnelle.

Votre feuille de match

STRATÉGIE PRODUIT & DÉVELOPPEMENT

Concevoir et déployer de nouvelles offres (digitales, physiques, hybrides) sur différents marchés et territoires

Identifier les opportunités prioritaires en cohérence avec la stratégie OM Féminines

Élaborer les roadmaps produits, structurer les étapes clés et garantir la livraison des projets dans les délais et budgets

INNOVATION & CONCEPTION D’OFFRES

Imaginer et développer des propositions innovantes dans plusieurs domaines :

Partenariats de marque : co-créations et activations sponsorisées • Contenus : initiatives éditoriales, digitales et expérientielles pour renforcer l’engagement des supporters

Merchandising : produits dérivés, collaborations, collections limitées

Événements : expériences live ou hybrides inspirantes • Écoles de football : programmes de formation et stages en France et à l’international

PILOTAGE FINANCIER & PERFORMANCE

Construire les business plans et budgets pour chaque initiative

Suivre la performance via des KPI précis et ajuster les actions en conséquence

ANALYZE MARCHÉ & EXPÉRIENCE CLIENT

Comprendre les attentes de nos publics (supporters, partenaires, jeune public, sponsors…)

Réaliser une veille active pour identifier tendances et bonnes pratiques

Renforcer l’attractivité de la marque Les Marseillaises auprès de notre communauté

Votre palmarès

Expérience confirmée en product management, gestion de projet ou business development

Connaissance des univers sport, divertissement ou lifestyle utilisé

Maîtrise du français et de l’anglais indispensable • Passion pour le football, la culture marseillaise et l’univers de l’OM

Forte motivation pour contribuer au développement du football féminin

