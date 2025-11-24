Offre Stage : Assistant Chef de Projet Brand Content (H/F) : PSG

VOS MISSIONS :

Podcasts et contenus audio

Suivi des livrables et reporting sur les performances (écoutes, tendances, insights)

Lien avec les hôtes, invités, studios et équipes internes

Séries photos & projets artistiques

Suivi des publications et veille créative

Accompagnement sur la production des séries photo (type

Analyses et points de référence

Recommandations pour faire évoluer nos formats et notre distribution

Création de benchmarks inspirants et de dossiers d’analyse

Veille sur les tendances média, audio et contenus numériques

Nouveaux projets & présentations

Contribution à la mise en forme et à la narration des nouveaux concepts

Participation active aux brainstormings du pôle

Soutien sur la préparation de présentations et dossiers créatifs (PowerPoint, Keynote)

PROFIL RECHERCHE :

Étudiant(e) en école de communication, médias, commerce ou production (Bac+4/5)

Intérêt marqué pour les podcasts culturels, la photo contemporaine et les nouveaux formats numériques

À l’aise avec la gestion de projet, les délais et les outils collaboratifs

Capacité à rédiger, structurer et présenter ses idées avec clarté

Curiosité, autonomie, rigueur et sens esthétique