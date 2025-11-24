Réseaux Sociaux

Offre Stage : Assistant Chef de Projet Brand Content (H/F) : PSG

24 novembre 2025

 VOS MISSIONS :

Podcasts et contenus audio

  • Suivi des enregistrements (planification, coordination, logistique)
  • Lien avec les hôtes, invités, studios et équipes internes
  • Suivi des livrables et reporting sur les performances (écoutes, tendances, insights)

Séries photos & projets artistiques

  • Accompagnement sur la production des séries photo (type Carte Blanche PSG )
  • Coordination entre artistes, prestataires et validations internes
  • Suivi des publications et veille créative

Analyses et points de référence

  • Veille sur les tendances média, audio et contenus numériques
  • Création de benchmarks inspirants et de dossiers d’analyse
  • Recommandations pour faire évoluer nos formats et notre distribution

Nouveaux projets & présentations

  • Soutien sur la préparation de présentations et dossiers créatifs (PowerPoint, Keynote)
  • Participation active aux brainstormings du pôle
  • Contribution à la mise en forme et à la narration des nouveaux concepts

PROFIL RECHERCHE :

  • Étudiant(e) en école de communication, médias, commerce ou production (Bac+4/5)
  • Intérêt marqué pour les podcasts culturels, la photo contemporaine et les nouveaux formats numériques
  • À l’aise avec la gestion de projet, les délais et les outils collaboratifs
  • Capacité à rédiger, structurer et présenter ses idées avec clarté
  • Curiosité, autonomie, rigueur et sens esthétique
  • Bonne maîtrise de PowerPoint, et première expérience avec des outils d’analyse ou de création.

Pour postuler, c’est ici.

