Offre Stage : Assistant Chef de Projet Brand Content (H/F) : PSG

VOS MISSIONS :
Podcasts et contenus audio
- Suivi des enregistrements (planification, coordination, logistique)
- Lien avec les hôtes, invités, studios et équipes internes
- Suivi des livrables et reporting sur les performances (écoutes, tendances, insights)
Séries photos & projets artistiques
- Accompagnement sur la production des séries photo (type Carte Blanche PSG )
- Coordination entre artistes, prestataires et validations internes
- Suivi des publications et veille créative
Analyses et points de référence
- Veille sur les tendances média, audio et contenus numériques
- Création de benchmarks inspirants et de dossiers d’analyse
- Recommandations pour faire évoluer nos formats et notre distribution
Nouveaux projets & présentations
- Soutien sur la préparation de présentations et dossiers créatifs (PowerPoint, Keynote)
- Participation active aux brainstormings du pôle
- Contribution à la mise en forme et à la narration des nouveaux concepts
PROFIL RECHERCHE :
- Étudiant(e) en école de communication, médias, commerce ou production (Bac+4/5)
- Intérêt marqué pour les podcasts culturels, la photo contemporaine et les nouveaux formats numériques
- À l’aise avec la gestion de projet, les délais et les outils collaboratifs
- Capacité à rédiger, structurer et présenter ses idées avec clarté
- Curiosité, autonomie, rigueur et sens esthétique
- Bonne maîtrise de PowerPoint, et première expérience avec des outils d’analyse ou de création.
Pour postuler, c’est ici.