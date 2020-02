Offre Emploi : Responsable Événementiel – Accell Group

Sous la responsabilité du Brand Manager, le responsable évènementiel organise des évènements, pour les marques de la région Accell Europe du Sud : Lapierre, Haibike et Winora. Il est en charge d’une équipe composée d’un coordinateur évènementiel, un assistant évènementiel et un mécanicien parc presse. Il est garant du bon déroulement des évènements, de leur conception et leur mise en place.

Missions principales :

– Met en œuvre, planifie et coordonne des opérations évènementielles (en réalisant une étude de faisabilité du projet).

– Respect du budget et du planning de travail alloué pour chaque projet.

– Apporte de nouvelles idées et réalise un concept avant-projet.

– Coordonne les prestataires, fournisseurs et intervenants.

– Supervise, forme et fait avancer les membres de son équipe.

– Met en place un plan de prévention des difficultés.

– Veille à la réalisation des missions allouées aux professionnels intervenant dans le cadre d’un projet.

– Garantit le bon déroulement des opérations évènementielles.

Votre profil :

Formation minimum Bac +3 dans le domaine de l’évènementiel / du marketing.

Le candidat idéal pour ce poste à fait ses preuves dans le monde du vélo en qualité de responsable évènementiel.

– Vous êtes passionné et pratiquant de vélo et avez une première expérience professionnelle réussie dans le domaine de l’évènementiel sportif.

– Vous savez conduire une équipe, faire preuve de diplomatie, organiser les tâches et affirmer votre autorité.

– Vous avez un excellent sens du relationnel et un bon sens commercial.

– Vous avez la capacité de prendre des décisions et résoudre les problèmes en trouvant des solutions.

– Vous maîtrisez à l’écrit comme à l’oral le français et l’anglais.

Nous offrons :

Poste en CDI

Statut Agent de maîtrise selon la convention collective de la métallurgie de la côte d’or.

Environnement de travail axé sur l’équipe, dans un sport dynamique et enthousiaste.

Prise de poste dès que possible

Contact recrutement@cycles-lapierre.fr