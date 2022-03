Offre Emploi : Responsable Marketing et Communication – KEYENA

KEYENA, fondée par Coralie Gassama en 2020 est une entreprise basée à Lyon agissant dans le secteur de l’industrie et la commercialisation d’articles de sport. KEYENA est à l’origine de la création des premières semelles de protection pour pointes d’athlétisme. L’innovation est donc au cœur de la mission de l’entreprise. Pour renforcer son équipe et assurer le développement de l’entreprise, KEYENA recherche son nouveau responsable Marketing et Communication.

Nous recherchons ainsi un(e) expert(e) en marketing et marketing digital et communication ayant une expérience confirmée, passionné(e) par le sport et présentant une appétence pour le challenge de l’innovation.

Votre mission globale consiste à renforcer l’image de marque en mettant en place les actions marketing & communication dans un objectif d’acquisition web :

MARKETING DIGITAL

• Élaborer et mettre en place la stratégie marketing digitale.

• Coordonner les opérations marketing et promotionnelles sur le site web

• Générer du trafic et des leads : seo/référencement, publicités

• Établir des rapports et évaluer tous les KPI’s

COMMUNICATION

• Élaborer la stratégie de communication : presse, RS, newsletter, articles…

• Animer les réseaux sociaux et le site web

• Construire une stratégie de contenu hebdomadaire.

• Renforcer l’image de marque de l’enseigne et des marques propres, en utilisant tous les canaux et supports mis à votre disposition

• Création de contenu/supports

MARKETING

• Gérer les partenariats avec les meetings

• Trade marketing

• Événements internes : création et gestion de shootings

Votre profil

De formation Bac + 5 en marketing et/ou communication, vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum en marketing opérationnel et digital idéalement dans un environnement B2C vous ayant également permis de développer une forte polyvalence tant en marketing qu’en communication.

Vous avez d’excellentes compétences en marketing digitale, et communication orale et écrite.

De nature curieuse, vous êtes autonome et savez être force de proposition.

Vous êtes flexible, et n’avez pas peur de gérer des tâches opérationnelles.

Votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre réactivité et vos qualités relationnelles seront de véritables atouts pour ce poste.

Vous connaissez et comprenez les avantages et contraintes d’une start-up.

Vous participerez à la stratégie globale de l’entreprise avec la fondatrice.

Enfin, vous appréciez les challenges,

• Anglais

• Maitrise des RS

• Maitrise des outils SEO/référencement

• Maitrise des outils de design graphiques

Statut : salarié

Durée : contrat à durée indéterminée (CDI)

Rémunération à négocier selon expériences

Merci de postuler en envoyant votre CV et lettre de motivation à coralie.gassama@keyena.fr