Offre de Stage : Community Manager – Tonsser

Lieu : Paris (3 jours au bureau/2 jours à distance)

Type d’emploi : Stage uniquement, il ne s’agit pas d’un contrat de travail étudiant ou d’une « alternance ».

En 2018, nous avons créé la 1ère équipe Tonsser United pour offrir un parcours alternatif aux jeunes joueurs de football non signés. Sur la base de leurs performances sur l’appli Tonsser, les joueurs peuvent gagner une sélection pour Tonsser United lors de matchs contre des académies, des événements vitrines et des tournois face à des équipes pro telles que la Juventus, le PSG, Lyon et Fulham. Aujourd’hui, 65 % des joueurs qui ont joué pour Tonsser United ont fait des essais ou signé un contrat avec un club pro.

Alors que nous nous efforçons d’ajouter de la valeur, de donner de la visibilité et d’offrir plus d’opportunités aux jeunes joueurs en France, Tonsser recherche un stagiaire en gestion de communauté pour aider à engager et à développer notre communauté d’utilisateurs.

En tant que Community Manager, votre mission est de vous assurer que nos canaux sociaux sont remplis de contenu qui incarne les valeurs de notre entreprise, engage notre base d’utilisateurs et sensibilise aux opportunités que Tonsser peut offrir aux joueurs en France. Notre équipe, Tonsser United, est au cœur de notre stratégie sociale en France.

Ce que vous ferez :

– Participer à nos événements en personne sur Tonsser United à travers la France pour capturer et partager le contenu des coulisses avec nos utilisateurs.

– gérer nos canaux officiels Instagram, TikTok et Snapchat

– Travailler avec notre équipe d’identification des talents pour trouver les meilleurs utilisateurs de la communauté Tonsser et partager leurs histoires sur nos canaux sociaux.

– Interfacer avec les équipes de médias sociaux des clubs professionnels et des influenceurs du football pour coordonner les annonces sociales.

– Adapter les actifs mondiaux de Tonsser United , pour qu’ils correspondent au goût et au ton de la communauté de Tonsser en France.

– Trouver des idées créatives pour promouvoir l’identité et stimuler l’imagination de nos joueurs.

– Gestion de la communauté, réponse aux messages entrants, commentaires à la fois réactifs et proactifs.

– Contribuer à établir des relations avec les joueurs, par le biais d’actions sociales et d’activités sur le terrain.

– Fournir des rapports de performance réguliers au directeur du marketing

– Rédiger des textes attrayants pour les messages sociaux, en portant une attention particulière à l’orthographe et à la grammaire.

– Créer des notifications push dans l’application pour informer nos utilisateurs sur les nouvelles opportunités.

Disponibilité :

Le stage doit commencer en mars pour une période de 6 mois.

Il s’agit d’un poste à temps plein, 5 jours par semaine, soit 37,5 heures par semaine.

Rémunération

Il s’agit d’un stage rémunéré de 6 mois et non d’un contrat de travail étudiant ou d’une « alternance ».

Autres avantages :

– Déjeuner gratuit dans notre bureau de La Défense (92)

– Des séances de football gratuites avec le reste de l’équipe française chaque mois.

– Découvrez nos événements Tonsser United tous les 2 mois

Toutes les candidatures doivent être soumises en anglais

Qui êtes-vous ?

Vous avez un bon niveau d’anglais et êtes capable de communiquer efficacement avec l’équipe.

Vous êtes fier de résoudre les problèmes, vous êtes proactif et vous n’avez pas peur de lancer des idées.

Vous faites preuve de soif et de volonté d’apprendre

Vous avez un intérêt inné pour les médias sociaux

Vous aimez le football, vous aimez la culture du football français

Vous êtes organisé(e) et vous communiquez vers le haut de la chaîne aux gestionnaires ou aux pairs.

Vous n’avez pas peur de signaler des erreurs ou de soulever des problèmes potentiels dès le début pour nous aider à vous aider !

Vous êtes une personne travailleuse, passionnée et motivée.

Vous comprenez et appréciez le copywriting et le storytelling.

À propos de Tonsser

Bureaux à Paris, Londres, Allemagne et siège à Copenhague

Soutenu par des investisseurs internationaux, des joueurs de football de haut niveau et des fondateurs d’entreprises telles que Spotify, Booking.com, Peakon, Vivino …

Faire partie de Tonsser signifie que vous travaillez sur quelque chose de très excitant : Façonner l’avenir du football. Grâce à la technologie, nous avons trouvé un moyen d’influencer la façon dont les nouveaux talents peuvent être responsabilisés et découverts ; nous changeons le jeu du football en plaçant le pouvoir là où il doit être : entre les mains des 265 millions de pratiquants de ce sport. Pour que les footballeurs aient le contrôle, ils ont besoin de leur propre identité footballistique. C’est pourquoi nous avons créé une application qui permet aux joueurs de football de mettre en valeur leurs réalisations et de déterminer leur succès.

