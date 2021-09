Offre Emploi : Responsable RP – FFT

Entreprise

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Fed Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.

À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de Tennis de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

Poste

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

La Fédération Française de Tennis recherche un responsable RP F/H.

Intégré(e) au département Communication de Marque & Institutionnelle, Relations Publiques et Evénementiel au sein de la Direction de la Communication, le/la Responsable RP aura pour mission principale de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs et actions de relations publiques et d’influence répondant aux enjeux d’image et de développement de la FFT et de ses actifs.

A ce titre, en lien avec son manager, vous contribuerez à :

• Concevoir et mettre en œuvre des actions visant développer les relations avec les contact-clés et prospects des directions

• Développer la stratégie d’influence de la FFT

• Assurer la transversalité des enjeux relationnels de la FFT,

• Entretenir un carnet d’adresse efficace.

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

Gestion des dispositifs RP tournois (Roland-Garros et Rolex Paris Masters) et stade à l’année :

– Elaboration et mise en œuvre du réceptif RP

– Gestion des invités

– Management de l’équipe temporaire,

– Suivi budgétaire

– Bilan et analyse statistiques en vue d’optimiser les dispositifs

Influence – Relations personnalités :

– Gestion des relations avec les personnalités, influenceurs, recommandation d’activation selon les problématiques de communication et d’image.

Pilotage d’événements RP :

– Prise de brief auprès des Directions internes « clientes »

– Rédaction de recommandations stratégiques

– Définition du storytelling pour enrichir l’événement

– Sélection et pilotage des prestataires pour la réalisation de l’événement

– Gestion du design événementiel et du dispositif technique associé

– Régie de l’événement : montage, exploitation, démontage

– Gestion des invitations (bief créa, listings, envois, relances)

– Planification des tâches pour la bonne exécution de l’événement

– Gestion et suivi budgétaire

– Bilans et analyses post-événements

Gestion de la base de données RP :

– Suivi et mise en œuvre du nouvel outil en lien avec le prestataire et les équipes internes

– Participation au groupe de projet sur la dématérialisation des titres d’accès

Profil

Compétences nécessaires :

– Créativité, sens de l’innovation : concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et efficaces.

– Orientation client : être force de proposition par rapport au besoin exprimé tout en mobilisant les parties prenantes nécessaires (internes – externes).

– Adaptabilité et flexibilité : évaluer l’impact des changements et proposer les réponses ou les solutions adéquates.

– Communication orale et écrite : exposer efficacement à l’écrit comme à l’oral un raisonnement de façon logique et argumentée.

– Rigueur et organisation : hiérarchiser et établir des priorités d’actions selon les enjeux des activités.

– Maitrise des outils événementiels, RP et informatiques : protocole, rétroplanning, base de données, Excel, PowerPoint…

– Bonne maîtrise de l’anglais (écrit et parlé)

Qualités requises :

– Fort esprit d’équipe et capacité à travailler en transversalité.

Aisance relationnelle et sens du service.

– Rigueur dans l’exécution.

– Forte réactivité.

– Grande gestion du stress et diplomatie.

Formation et expérience :

– Minimum 5 ans d’expérience à un poste similaire

– Bac +5 : communication corporate, relations publiques, événementiel b to b

