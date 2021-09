Offre Emploi : Social Media & Influence Manager – INTERSPORT

INTERSPORT est un acteur mondial de la distribution d’articles de sport et de loisirs avec près de 6 000 magasins dans plus de 57 pays.

En France, le réseau INTERSPORT rassemble plus de 690 magasins réalisant un CA de 2,4 milliards d’euros (2019), avec plus de 10 000 collaborateurs.

Le groupe possède également une enseigne lifestyle : Blackstore, dédiée à la mode urbaine.

Nous avons une particularité : notre entreprise est un groupement coopératif fait d’adhérents engagés personnellement pour le sport et animés par la ferveur du sport.

Cela fait bientôt 100 ans que nous sommes engagés pour le sport et que nous soutenons le sport français.

Notre croissance ne réside pas uniquement dans notre capacité à « bien » vendre des articles de sport : nous aimons le sport et nous croyons en son pouvoir !

Le sport nous lie, nous rassemble. Le sport est une rencontre, certainement la plus belle

Votre challenge :

Notre Direction Marketing & Communication Commerciale recrute un.e Social Média & Influence Manager pour impulser une culture Social Media à tous les niveaux de l’entreprise et animer cette expertise auprès des services marketing transverses (Digital, Trade marketing, Communication commerciale).

Rattaché.e directement à la Directrice Marketing & Communication Commerciale, vous êtes garant.e de l’homogénéité de l’image de marque sur tous les réseaux sociaux, au niveau national et local.

À ce titre, vous aurez pour principales missions de :

#STRATÉGIE

Élaborer la stratégie social media, de la ligne éditoriale et des concepts créatifs et participer à la stratégie lead et paid en relation avec l’équipe Ecommerce.

Être force de proposition dans le déploiement de la stratégie de contenu de notoriété et d’engagement via les médias sociaux (Facebook, Instagram, YouTube et Tik Tok).

Réaliser de la veille en en vue d’une amélioration continue.

#CONTENT

Proposer des contenus pertinents et performants pour amplifier les opérations sur le plan d’animation commercial et de la marque avec notre studio interne et nos agences.

#COMMUNITY MANAGEMENT

Accompagner l’équipe dans la gestion du planning éditorial, publication des posts et modération des commentaires.

Orchestrer et gérer les campagnes sponsorisées au national et local pour les contenus liées aux opérations commerciales et à la marque.

#SUPPORT RESEAU MAGASINS

Soutenir la formation de notre réseau de magasins sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et animer notre communauté de community manager locaux.

#INFLUENCE

Développer la visibilité et l’engagement auprès de la marque via l’influence (micro + macro).

#TRADE

Optimiser la visibilité des marques en construisant des plans media sociaux.

#REPORTING

Construire les reportings analytiques et analyser leur performance pour optimiser les campagnes.

#BUDGET

Créer et piloter le budget des réseaux sociaux au national et au local.

#MANAGEMENT

Manager une équipe de 3 personnes.

Vos talents :

Nous recherchons avant tout une personnalité PASSIONNÉE par le SPORT, que vous soyez sportif.ve et/ou que vous démontriez un fort intérêt pour l’actualité sportive.

Diplômé.e d’une Ecole Web, Pub ou Commerce et passionné.e par le marketing digital et les réseaux sociaux, vous bénéficiez d’une expérience de 5 années en agence ou chez l’annonceur, au cours de laquelle vous avez défini, déployé et piloté des stratégies Social Media en autonomie et ce, idéalement dans le secteur du retail.

De nature curieux.se, créatif.ve, la diversité des sujets vous stimule et vous êtes force de proposition. Votre esprit analytique sera également un fort atout

Vous démontrez une véritable aisance rédactionnelle (orthographe et grammaire irréprochable) et maîtrisez l’écosystème digital, l’usage des réseaux sociaux et de l’influence digitale.

Vous parlez l’anglais.

Autonome et organisé.e, vous approchez les tâches de manière méthodique et rigoureuse et faîte preuve d’agilité en organisation (anticiper, structurer, gérer les priorités).

Vous aimez travailler en équipe et en mode collaboratif. Vous vous adaptez à vos différents interlocuteurs et démontrez une forte détermination à fédérer et connecter vos parties prenantes.

