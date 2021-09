Offre Emploi : Business Developer Senior – Olympique Lyonnais

Société reconnue dans le domaine sportif et événementiel, l’Olympique Lyonnais recherche actuellement : BUSINESS DEVELOPER SENIOR – CDI (H/F)

Le/la Salarié(e) sera rattaché(e) à la Direction Business, au sein du service Billetterie BtoB.

Le/la Business Developer Senior aura pour mission principale d’agrandir le portefeuille clients du service BtoB en prospectant de nouvelles Entreprises ainsi que d’animer, former et suivre de manière fonctionnelle des Business Développer (profils plus « Juniors »).

Il/elle aura un vrai rôle de « chasseur », priorisera le terrain par la conquête de nouveaux clients. Il/elle aura également un rôle d’animation et d’accompagnement fonctionnel aux Business Développer plus Juniors au sein de l’équipe.

Les produits principaux à commercialiser sont, notamment, et ce, pour tous les matchs Masculins et Féminins joués au Groupama Stadium et au GOLTC :

‐ Abonnements en Tribunes et en Hospitalité (Loges, Salons VIP et Brasserie Bocuse),

‐ Billetterie ponctuelle en tribunes et en Hospitalité.

La liste des produits pourra être revue en fonction, notamment, des événements hors OL qui se tiendront au Groupama Stadium et des lancements de futurs de produits.

Outre les missions normalement rattachées à cette fonction, le Salarié sera notamment en charge des missions suivantes :

-Missions/Actions commerciales :

‐ Savoir prospecter, vendre, négocier et faire de la veille sur des méthodes pouvant générer rapidement des opportunités d’affaires (leads), en accord avec les souhaits/directives du Directeur du Pôle BtoB :

Être LE spécialiste de la prospection, du phoning et de la recherche de fichiers pertinents ;

Maîtriser parfaitement les techniques de ventes ;

Maîtriser les négociations longues et complexes face à des interlocuteurs High Level ;

‐ Être force de proposition sur actions à mener afin d’augmenter les ventes, le chiffre d’affaires et le nombre d’abonnés dans le stade ;

‐ Utiliser les réseaux sociaux tant dans la prospection que dans les processus de vente ;

‐ Construire de sa stratégie commerciale ;

‐ Mettre en place des relais d’informations et de prescripteurs ; entretenir des partenariats, organiser des événements ;

‐ Participer aux soirées d’Entreprises et/ou salons professionnels ;

‐ Apporter des idées neuves et les mettre en place ;

‐ Visiter des prospects (présence terrain importante) pour promouvoir l’offre et les services des produits B to B ;

‐ Savoir créer un cycle de commercialisation ;

‐ Commercialiser les produits d’abonnements Tribunes et Hospitalité ainsi que la billetterie ponctuelle ;

‐ Commercialiser nos événements hors matchs ;

‐ Participer à la création de documents de travail, de synthèse ;

‐ Reporter régulièrement auprès de son N +1 et N+2.

Aide à la logistique :

‐ Lien permanent et soutien/support ponctuel sur les commandes clients (notamment dans les périodes de forte activité) avec l’Assistant(e) Commercial(e) ;

‐ Suivi du bon paiement des factures/devis clients.

Qualification d’un fichier prospects et maîtrise des outils de CRM et de Billetterie :

‐ Création et suivi des comptes clients sur l’outil CRM SALESFORCE ;

‐ Participation au développement des outils de pilotage ;

‐ Qualification et actualisation régulières des données ;

‐ Insertion de toutes les activités dans l’outil.

Animation fonctionnelle et accompagnement des Business Développer (profil plus Juniors) :

‐ Accompagnement des profils « plus juniors » afin de le faire monter en compétences et de les guider dans les moments clés en leur donnant des conseils, des process… (intégration, RDV clients/prospects et négociations importantes, arbitrages, difficulté à atteindre les objectifs) ;

‐ Participation à l’animation de l’équipe :

Redescente des informations clés,

Animation de points d’équipe et suivi de la réalisation des actions,

Mise en place d’une atmosphère positive de travail ;

‐ Participation à l’évaluation et au bilan d’activité de l’équipe ;

‐ Vérifier la bonne application des processus internes par les équipes et procéder aux alertes et corrections nécessaires en cas de mauvaise application ;

‐ Reporting au Directeur du Pôle BtoB sur l’avancement des actions de l’équipe et des résultats par rapport aux objectifs et attendus de la Direction.

N.B : Cette liste est non exhaustive.

PROFIL SOUHAITE :

Dans ce cadre, notamment :

-Formation et expérience

Expérience commerciale B to B de 5 ans et + ;

-Compétences et savoir-être

Véritable tempérament de « chasseur dans l’âme », h/f de challenge ;

Excellente maîtrise de la prospection ;

Forte culture du résultat et esprit d’initiative, désir de s’investir dans une fonction motivante au sein d’une société dynamique ;

Goût prononcé pour le « terrain »

Ténacité, volonté, persévérance, combativité, régularité, curiosité, partage

Curiosité intellectuelle pour être en veille permanente sur les opportunités du marché et/ou les nouveautés produits qui pourraient répondre aux attentes des clients Billetterie B to B ;

Organisé(e), rigoureux(-se), autonome ;

Ecoute et empathie ;

Dynamisme, capacité à travailler en équipe ;

Capacité à être pédagogue, diplomate et être capable de savoir dire les choses, à faire preuve de transparence et d’honnêteté relationnelle (tant sur la forme que sur le fond) ;

Volonté de transmettre ses compétences et bonnes pratiques ;

Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, Power Point).

Pour postuler, rendez-vous ici