Offre Emploi : Chef de projet Senior Marketing Hospitalités – Paris 2024

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

Au sein de la direction Business, la Direction Hospitalité a pour fonction :

De participer au financement des Jeux Olympiques et Paralympiques au travers la commercialisation de produits d’Hospitalité officiels destinés aux publics entreprises comme individuels sur les territoires nationaux et internationaux ;

De définir l’offre Hospitalité en lien avec la vision Paris 2024 et en concertation avec l’Opérateur Hospitalité Officiel mandaté ;

De garantir les conditions de bonne exécution de ces prestations en coordonnant notamment les assets Hospitalité qui seront intégrés aux produits avec les fonctions internes et les interlocuteurs externes.

De superviser globalement l’activité commerciale déléguée à l’Opérateur Hospitalité Officiel et d’agir sous le contrôle et en lien avec le CIO.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Directrice Hospitalités, le/la Chef de projet Senior Marketing Hospitalités aura pour mission de garantir un plan Marketing et Communication de l’ensemble des produits Hospitalités Olympiques et Paralympiques sous sa responsabilité et en co-construction avec le producteur Officiel Hospitalités de Paris 2024.

Les principales missions sont les suivantes :

Assurer l’intégration et l’application de la Vision et des valeurs Marketing de Paris 2024 sur l’ensemble des différents produits Hospitalités proposés par les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ;

Contribuer au rayonnement des programmes Hospitalités de Paris 2024 au travers de l’élaboration d’un plan de communication multi canaux ;

Participer à la construction d’un parcours clients, par typologie de clients, en lien avec les services Digitaux et Expériences Spectateurs de paris 2024 et en transversalité avec le Fournisseur Officiel Hospitalités de Paris 2024 (presales, post sales et Games time).

Création d’une boîte à outils dynamiques d’aides d’outils à la vente: (contenus libres de droits, supports digitaux, évènements…) permettant d’optimiser la mise en avant et la commercialisation des produits Hospitalités Paris 2024.

Être le garant pour Hospitalités du respect de la bonne utilisation des Marques Paris2024 par le Fournisseurs Officiel Hospitalités.

Assurer les compte rendus internes à Paris 2024 et suivi des actions de feuilles de routes inhérentes identifiées.

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR

École de commerce ou autre diplôme équivalent ;

Minimum 7 ans d’expérience en Communication et ou Marketing Produit sur des propriétés sport ou Entertainment idéalement avec un scope international. Une connaissance du produit Hospitalité évènementiel serait un plus.

Savoirs

Maitrise des enjeux de plan de communication produits multicanaux

Sensibilité marketing produit

Sensibilité commerciale

Parfaite maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé).

Compétences opérationnelles

Gestion de projets

Organisation et planification de l’activité

Capacité d’analyse et de synthèse

Bonnes connaissances techniques des différentes composantes de la communication et du marketing produit

Maîtrise des outils informatiques et des logiciels Office.

Compétences comportementales

Être un ambassadeur de Paris 2024

Excellentes capacités d’organisation et d’adaptation

Capacité à fédérer autour d’un projet

Forte capacité à travailler en équipe et de manière transversale et multiculturelle

Professionnalisme, réactivité, dynamisme

Flexibilité, proactivité, capacité à trouver des solutions

Respect de la confidentialité et sens de la loyauté

Ténacité et persévérance

Disponibilité

Passion pour le sport et les Jeux Olympiques.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Pour postuler, rendez-vous ici