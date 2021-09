Offre Emploi : Community Manager & Brand Content – JL Bourg Basket

CONTEXTE

La JL Bourg Basket, club de Basket professionnel, engagée en Betclic Elite (1ere division) et Eurocup (compétition européenne) a la mission de remplacer un membre important de son service Communication, sur le poste de Community Manager. Dans cette optique, pour maximiser nos chances de trouver notre prochaine perle, on a décidé d’être direct et transparent.

MISSIONS

70% – COMMUNITY MANAGEMENT & BRAND CONTENT

Notre prochain CM aura la lourde, très lourde, responsabilité d’être le reflet de notre âme sur les réseaux sociaux du club. Cela implique quelques petites missions détaillées ici :

* Production d’une multitude de contenus (infographies, montages vidéo…)

* Gérer, Animer, Dynamiser les communautés du club sur les différentes plate-formes

* Être en veille sur l’actualité sportive, digitale et technologique

* Participation à l’élaboration de la stratégie « digitale » de l’entreprise et de la ligne éditoriale

* Contribution à la diffusion des campagnes de communication du club, de la LNB et de l’Eurocup

* Suivi et analyse des performances sur les réseaux sociaux

Cela implique une présence physique sur tous nos matchs à domicile et le suivi des matchs à l’extérieur.

27% – PRODUCTION DE CONTENUS

Elément essentiel du service Communication, notre futur CM devra aussi contribuer à l’activité globale de l’équipe ! En travaillant dans l’écrin de technologie qu’est Ekinox, il faudra assurer le fonctionnement, le lancement de plusieurs réseaux d’écrans, sans oublier la production de contenus pour notre auto-promo & nos partenaires.

* Réalisation de visuels (PAO, motions simples)

* Réalisation de visuels pour le compte de nos partenaires sur les différents supports du club (boarding LED, écrans géants, réseaux de TVip)

* Gestion de la diffusion des contenus sur les différents supports

3% – ORGANISATION EVENEMENTIELLE

On imagine que tu sais déjà qu’une équipe est plus forte qu’une somme de collaborateurs. On compte sur toi pour prêter ton âme et ton énergie pour aider ponctuellement à la préparation de nos événements, de nos soirées VIP, de nos events entreprises….

COMPÉTENCES REQUISES

Aucun doute là dessus, notre prochain CM sera à l’aise sur une bonne partie de la suite Adobe tant en PAO (de Photoshop à Illustrator en passant par InDesign) qu’en vidéo/motion (Premiere, AfterEffects).

Nous recherchons un talent capable d’utiliser aussi bien son smartphone pour créer que d’assurer la captation d’une interview avec un appareil photo et des micros H/F. Pour résumer, une personne éprise d’un goût pour l’esthétisme avec des compétences un tant soit peu affirmées.

Pour la partie CM, il faudra maîtriser les plateformes sociales, aimer partager ses créations, interagir avec nos communautés.

QUALITES REQUISES

On cherche quelqu’un d’aussi créatif qu’organisé, aussi rigoureux que bon analyste, le tout avec un français irréprochable, à l’anglais facile, pour au moins comprendre et traduire le jargon de nos joueurs et des équipes Comm’ de l’Euroleague. Notre heureux élu, cela parait évident, sera un passionné de sport, de nouvelles technologies, de graphisme.

Important, notre futur CM sait que le club est au-dessus, et in fine plus important qu’une mauvaise blague sur une story Instagram. Alors si tu penses avoir cet esprit d’équipe et tout ce qu’on a pu expliquer plus haut, nous attendons, ton CV, une petite lettre (qui nous permettra de voir une partie de ton âme), un portfolio si possible et surtout 10 créas « sport » que tu aimes (peu importe le sport ou le format, infographie, vidéo, motion, même une capture d’un tweet extraordinaire….) à contact@jlbourg-basket.com.

Contrat : CDI