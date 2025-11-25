Offre Stage : Assistant Administratif, Sélection Nationale (H/F) – FFF

Dans le cadre d’un stage de 6 mois, à pourvoir à partir du mois de janvier, nous sommes à la recherche d’un(e) Assistant(e) administratif(ve) – Sélection nationale. Rattaché(e) au responsable de service, vous participez activement à la préparation, la coordination et le suivi des déplacements et événements organisés par le service. Vous jouez un rôle clé dans la mise en œuvre logistique des missions, stages, compétitions et déplacements professionnels, en garantissant leur bon déroulement opérationnel.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

1. Organisation logistique des déplacements

Gérer les réservations de transports (trains, vols, bus, véhicules de location) et d’hébergements selon les besoins spécifiques.

Coordonner les demandes logistiques avec les différents interlocuteurs internes et externes.

Préparer et transmettre les documents nécessaires au bon déroulement des missions (convocations, itinéraires, listes de participants, etc.).

Veiller au respect des procédures internes et des délais.

2. Suivi opérationnel des missions

Assister les Team Managers dans la planification des départs et retours des équipes.

Gérer les imprévus logistiques (retards, annulations, modifications de dernière minute) avec réactivité et professionnalisme.

Assurer une communication fluide et proactive entre les différents acteurs (équipes, prestataires, services internes).

Contribuer à la mise à jour et à la centralisation des informations dans les outils internes (bases de données, logiciels de gestion, tableaux de bord).

3. Appui administratif et amélioration continue