Offre Stage : Stagiaire Droit des Affaires – Contrats (H/F) – PSG

Le Paris Saint-Germain recherche un(e) Stagiaire Droit Des Affaires – Contrats (H/F) pour rejoindre le Département Juridique à partir de septembre 2025.
Nous recherchons un(e) stagiaire droit des affaires pour accompagner le juriste Droit des affaires – Contrats et les équipes opérationnelles sur divers sujets (décrits ci-dessous), principalement sous la forme de rédaction de contrats et d’activité de conseil juridique.
Missions
- Rédaction et négociation de contrats variés, principalement Fournisseurs (contrats d’achat et de prestations de services) tous secteurs ;
- Gestion/mise à jour d’une Contratech ;
- Rédaction de Conditions Générales de Vente et de Conditions Générales d’Achat ;
- Rédaction d’actes juridiques divers (lettres de mise en demeure, relance, résiliations…) ;
- Rédaction de notes juridiques et de mémos ;
- Veille juridique ;
- Gestion et suivi du précontentieux et contentieux.
Profil recherché
- Vous êtes actuellement en formation (ou vous venez de finir) type 3ème cycle (Master 2 ou DJCE ou élève avocat) spécialisée en droit des affaires ou droit des contrats ;
- Des connaissances et/ou une expérience dans l’un des domaines suivants seraient un plus : Droit de la consommation, Commerce électronique, Immobilier/construction, Assurances
- Vous avez déjà une première expérience généraliste d’au moins 6 mois au sein d’une société ou d’un cabinet d’avocats ;
- Vous désirez vous investir dans un stage où vous saurez démontrer des qualités d’adaptation, de réactivité, de rigueur et d’organisation ;
- Vous êtes en mesure de devenir rapidement autonome et de respecter la confidentialité inhérente aux missions qui vous seront confiées ;
- Vous disposez d’une très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques.
