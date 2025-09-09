Offre Stage : Stagiaire Droit des Affaires – Contrats (H/F) – PSG

Le Paris Saint-Germain recherche un(e) Stagiaire Droit Des Affaires – Contrats (H/F) pour rejoindre le Département Juridique à partir de septembre 2025.

Nous recherchons un(e) stagiaire droit des affaires pour accompagner le juriste Droit des affaires – Contrats et les équipes opérationnelles sur divers sujets (décrits ci-dessous), principalement sous la forme de rédaction de contrats et d’activité de conseil juridique.

Missions

Rédaction et négociation de contrats variés, principalement Fournisseurs (contrats d’achat et de prestations de services) tous secteurs ;

Gestion/mise à jour d’une Contratech ;

Rédaction de Conditions Générales de Vente et de Conditions Générales d’Achat ;

Rédaction d’actes juridiques divers (lettres de mise en demeure, relance, résiliations…) ;

Rédaction de notes juridiques et de mémos ;

Veille juridique ;

Gestion et suivi du précontentieux et contentieux.

Profil recherché

Vous êtes actuellement en formation (ou vous venez de finir) type 3ème cycle (Master 2 ou DJCE ou élève avocat) spécialisée en droit des affaires ou droit des contrats ;

Des connaissances et/ou une expérience dans l’un des domaines suivants seraient un plus : Droit de la consommation, Commerce électronique, Immobilier/construction, Assurances

Vous avez déjà une première expérience généraliste d’au moins 6 mois au sein d’une société ou d’un cabinet d’avocats ;

Vous désirez vous investir dans un stage où vous saurez démontrer des qualités d’adaptation, de réactivité, de rigueur et d’organisation ;

Vous êtes en mesure de devenir rapidement autonome et de respecter la confidentialité inhérente aux missions qui vous seront confiées ;

Vous disposez d’une très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral ;

Vous maîtrisez les outils informatiques.

Pour postuler, c’est ici.