Offre Stage : Stagiaire Droit des Affaires – Contrats (H/F) – PSG

ParRessources Humaines
9 septembre 2025

Le Paris Saint-Germain recherche un(e) Stagiaire Droit Des Affaires – Contrats (H/F) pour rejoindre le Département Juridique à partir de septembre 2025.

Nous recherchons un(e) stagiaire droit des affaires pour accompagner le juriste Droit des affaires – Contrats et les équipes opérationnelles sur divers sujets (décrits ci-dessous), principalement sous la forme de rédaction de contrats et d’activité de conseil juridique.

Missions

  • Rédaction et négociation de contrats variés, principalement Fournisseurs (contrats d’achat et de prestations de services) tous secteurs ;
  • Gestion/mise à jour d’une Contratech ;
  • Rédaction de Conditions Générales de Vente et de Conditions Générales d’Achat ;
  • Rédaction d’actes juridiques divers (lettres de mise en demeure, relance, résiliations…) ;
  • Rédaction de notes juridiques et de mémos ;
  • Veille juridique ;
  • Gestion et suivi du précontentieux et contentieux.

Profil recherché

  • Vous êtes actuellement en formation (ou vous venez de finir) type 3ème cycle (Master 2 ou DJCE ou élève avocat) spécialisée en droit des affaires ou droit des contrats ;
  • Des connaissances et/ou une expérience dans l’un des domaines suivants seraient un plus : Droit de la consommation, Commerce électronique, Immobilier/construction, Assurances
  • Vous avez déjà une première expérience généraliste d’au moins 6 mois au sein d’une société ou d’un cabinet d’avocats ;
  • Vous désirez vous investir dans un stage où vous saurez démontrer des qualités d’adaptation, de réactivité, de rigueur et d’organisation ;
  • Vous êtes en mesure de devenir rapidement autonome et de respecter la confidentialité inhérente aux missions qui vous seront confiées ;
  • Vous disposez d’une très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral ;
  • Vous maîtrisez les outils informatiques.

Pour postuler, c’est ici.

