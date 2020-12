Le Paris Saint-Germain lance son miel de fleurs issu des ruches du Parc des Princes

A quelques jours des fêtes de fin d’année, le Paris Saint-Germain dévoile un produit dérivé original avec un miel issu de ruches implantées au Parc des Princes.

Après le jus de poire artisanal ou encore l’eau de source estampillée PSG, le club parisien lance la commercialisation de 300 coffrets de deux pots de miel (250g). Une production issue de la première récolte de miel de l’histoire du stade, 150 kilos de nectar.

Le coffret est vendu au prix de 39,99€ et contient également une affiche de l’artiste franco-américain Mambo. Les sommes seront reversées au profit du fonds de dotation du club. « Avec le produit de la vente, nous allons pouvoir financer un séjour de vacances pour les femmes et les enfants victimes de violences, encadrés par nos éducateurs, dans le contexte d’un nouveau projet Allez les femmes, en partenariat avec l’association Du côté des femmes » précise Sabrina Delannoy, Directrice Déléguée de la Fondation Paris Saint-Germain, dans un communiqué.

Pour produire son miel, le Paris Saint-Germain s’est appuyé sur la société artisanale francilienne Apiterra installée à Montreuil. « Le miel issu des ruches du Parc des Princes est un miel toutes fleurs au goût mentholé avec des notes boisées. Il s’agit d’un miel brut comme il se retrouve dans la ruche, non filtré, et mis en pot à froid par des artisans apiculteurs traditionnels. Non pasteurisé, sans additifs ni ajout de sucre, il ne contient aucun pesticide » ajoute le communiqué.

Ces dernières années, Roland-Garros (avec Engie) ou encore l’Olympique Lyonnais ont eux aussi produit du miel localement.