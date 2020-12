adidas dévoile un nouveau maillot rétro (90-92) pour Arsenal FC

A quelques jours des fêtes de fin d’année, Arsenal et adidas dévoilent leur seconde collection de produits au look rétro.

Présentée en fin de semaine dernière, la collection propose notamment un maillot vintage des gunners inspiré de la période 1990-1992. Un jersey vendu 90€ qui arbore le blason d’époque du club londonien, le trèfle adidas ou encore le sponsor JVC.

Pour accompagner la promotion du maillot et de la collection, Arsenal et adidas Originals ont réalisé une vidéo promotionnelle « Then and now. Always Original » avec Ian Wright, David Seaman, Steve Bould, Pierre-Emerick Aubameyang, David Luiz, Vivianne Miedema, Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Leah Williamson, Mesut Ozil, Bernd Leno, Danielle van de Donk, Willian, Hector Bellerin, Jordan Nobbs, Bukayo Saka, Kim Little, Gabriel Martinelli, Thomas Partey,etc.

Une collection qui confirme l’intérêt des équipementiers dans le vintage, une valeur sûre qui a son public.