Livre : Adil Rami – Autopsie (Hugo Sport)

Pour la première fois, Adil Rami se raconte, se livre totalement dans son autobiographie écrite avec Géraldine Maillet. Autopsie est un livre de résilience, dans lequel le champion du monde se dévoile de façon touchante, poignante et sans concession.

Géraldine Maillet est auteur d’une vingtaine de romans, dont Presque Top Model (Flammarion, J’ai Lu), ainsi que réalisatrice (on lui doit notamment In the French, sur les coulisses de Roland-Garros en 2016 pour France 2, et Le moment de briller, en route vers le Mondial en 2019 pour TF1). En 2019, elle a co-signé l’auto- biographie de Marion Bartoli, Renaître (Flammarion).

Qui suis-je ?

Quand je lis les journaux, je n’ai pas envie de me connaître. Je suis devenu un fait divers dans les tabloïds. Un people immonde, un délit de plutôt belle gueule, un » ça ne m’étonne pas de lui « . Je n’ai plus de palmarès, plus de statistiques élogieuses, aucune offre juteuse pendant un mercato d’été, je n’ai plus que des conquêtes qui exposent avec obscénité notre vie intime sur Instagram. J’ai voulu être célèbre. J’ai cherché toute ma vie la chaleur des spots et mon nom sur papier glacé. J’ai rêvé de femmes sex-symbol. J’ai couru après le ballon et après la notoriété. J’ai été adoré en 2018 quand la France est devenue cham- pionne du monde. Ma moustache en gri gri, mon zozotement et mon bagout en bon client médiatique. Invité, convoité, complimenté, dragué, sucé, blindé. J’ai été grisé par cette étoile sans jouer. On m’a bien aimé, je crois…

