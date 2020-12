On Running installe un « Magic Wall » dans sa nouvelle boutique de New York

Aujourd’hui, l’équipementier running « On » inaugure son premier flagship à New York. La marque suisse, dont Roger Federer est associé, souhaite offrir une expérience d’achat innovante.

Située au 363 Lafayette Street à New York, la boutique On de 500m2 proposera notamment un Magic Wall.

Le « mur magique » (19x3m) installé au coeur du magasin analyse le style de course pour déterminer instantanément les chaussures idéales. En parallèle, des scanners de pieds invisibles détectent la pointure idéale, précise à 0.5% de la longueur du pied.

« Offrant tous les modèles et toutes les tailles, le Magic Wall révolutionne l’expérience d’achat de chaussures en éliminant le temps passé à attendre de recevoir les pointures, en gardant un sol propre et dégagé et en permettant une interaction précieuse avec les conseillers experts » précise le communiqué. « Au moment de passer à la caisse, un conseiller apportera une nouvelle paire de chaussures et facilitera un achat sans contact. »

De l’autre côté du Magic Wall, les clients pourront explorer et essayer l’ensemble de la collection On.

À la sortie de la boutique, les clients passeront devant un rocher rouge grandeur nature imprimé en 3D, reprenant la topographie exacte de la vallée de l’Engadine. Un autre clin d’oeil aux racines outdoor d’On.