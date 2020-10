Vivendi sponsor officiel « Entertainment » de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Ce matin, Vivendi et le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ont officialisé la signature de leur partenariat.

Dans le cadre de cet accord, Vivendi devient le sponsor officiel Entertainment de la compétition qui se disputera en France du 8 septembre au 21 octobre 2023.

Pour accompagner cette annonce, Vivendi, maison mère de Canal+, a organisé une présentation en live vidéo depuis le plateau de l’émission « Canal Rugby Club » avec Astrid Bard, Claude Atcher, Bernard Laporte, Frédéric Michalak, Sébastien Chabal, Simon Gillham, Maria Garrido et Saïd Hirèche.

« De part la nature de tous ses métiers dans le monde entier, Vivendi va nous aider à promouvoir, à augmenter l’exposition, à aller chercher de nouveaux publics, à expliquer les valeurs de ce sport, à démontrer que la fête et le partage peuvent se réunir autour d’un grand évènement comme la Coupe du Monde de Rugby » a notamment précisé Claude Atcher, Directeur général de la Coupe du Monde de Rugby 2023. « Pouvoir embarquer avec nous un groupe comme Vivendi, avec ses savoirs-faire dans le domaine du marketing et de la communication, c’est une valeur ajoutée considérable pour augmenter l’excellence de la livraison de la Coupe du Monde ». Reste à savoir si Canal+ décrochera les droits TV en payant de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

« En France, 34% des consommateurs veulent des marques qui s’associent au sport. Les marques qui s’engagent dans le sport génèrent beaucoup plus de confiance et de fidélité » précise Maria Garrido, VP Vivendi Brand Marketing.

Super proud! Vivendi is the official entertainment sponsor of Rugby World Cup France 2023

Hope Covid-19 will be largely behind us by then 😉#VivendiFrance2023

PS: This video was of course recorded last week before before lockdown pic.twitter.com/38ZfgO15Wd

— Yannick Bolloré (@YannickBollore) October 30, 2020