Le fonds d’investissement Otro Capital a annoncé la clôture de son premier fonds dédié au sport, levant 1,2 milliard de dollars de capitaux engagés. Une opération largement sursouscrite, qui fait de ce véhicule le plus grand fonds sportif jamais levé au monde pour un premier fonds.

Fondé en 2023 et basé à New York, Otro Capital s’appuie sur une équipe fondatrice composée de Alec Scheiner, Brent Stehlik, Niraj Shah et Isaac Halyard. Les associés fondateurs travaillent ensemble depuis plus de dix ans et combinent une double expertise en investissement institutionnel et en opérations sportives professionnelles.

Les investisseurs du fonds regroupent des fonds de pension internationaux, plateformes de gestion de patrimoine, fondations, family offices et investisseurs stratégiques, confirmant l’attractivité croissante du sport comme classe d’actifs à part entière.

La stratégie d’Otro Capital repose sur une approche de private equity appliquée au sport, avec un fort accent sur la professionnalisation des opérations, la gouvernance, la valorisation de la propriété intellectuelle et la création de nouveaux relais de croissance. Le fonds cible principalement des entreprises rentables du mid-market, portées par des fondateurs solides ou des marques sportives installées, nécessitant un accompagnement stratégique et du capital de croissance.

Depuis le lancement de Fund I, Otro Capital a déjà déployé des capitaux dans plusieurs actifs emblématiques, dont Alpine Racing, l’une des onze écuries du championnat du monde de Formula 1, Two Circles, spécialiste de l’engagement fan et de la data sportive, ainsi que FlexWork Sports, acteur en forte croissance de l’événementiel sportif jeunesse.

« Notre ambition est de traiter les actifs sportifs comme de véritables entreprises », expliquent Alec Scheiner et Brent Stehlik. « Le sport continuera de capter une attention et une loyauté disproportionnées. Notre rôle est d’amplifier cette valeur, d’optimiser les revenus existants et d’en créer de nouveaux. »