SkillCorner lève 60 millions de dollars pour accélérer sa croissance internationale

SkillCorner annonce une levée de fonds de 60 millions de dollars auprès de Silversmith Capital Partners. Cet investissement marque une nouvelle étape stratégique pour la société française spécialisée dans la data de tracking et de performance sportive basée sur l’intelligence artificielle, déjà soutenue par la NBA et son équipe fondatrice.

Cette opération doit permettre à SkillCorner d’accélérer le développement de ses produits, de renforcer ses capacités en data engineering et d’élargir son offre multi-sports, notamment dans le football, le basketball et le football américain. L’Amérique du Nord constitue un axe de développement prioritaire dans cette nouvelle phase de croissance.

« Nous sommes fiers d’accueillir Silversmith Capital Partners à nos côtés pour soutenir la prochaine étape de notre développement », explique Charles Montmaneix, cofondateur et Directeur général de SkillCorner.

Pour Hugo Bordigoni, cofondateur et CEO, cette levée de fonds constitue un véritable accélérateur. « Cet investissement va nous permettre de renforcer notre infrastructure data, d’accélérer notre expansion multi-sports en Amérique du Nord et de continuer à proposer des métriques innovantes aidant les clubs à prendre de meilleures décisions en matière de recrutement, de développement des joueurs et de stratégie collective. »

Basée à Paris, SkillCorner continuera d’opérer de manière indépendante avec une équipe internationale de plus de 100 collaborateurs. L’entreprise confirme ainsi son ambition de devenir un acteur mondial incontournable de la data de performance au service des clubs, ligues et diffuseurs sportifs.