Playlist et EGYM annoncent une fusion stratégique assortie de 785 millions de dollars d’investissements. Avec un objectif clair : bâtir une plateforme mondiale du fitness et du bien-être, mêlant IA, équipements connectés et sport en entreprise.

Le sport et le bien-être viennent de franchir un cap majeur sur le plan économique. Playlist et EGYM ont annoncé un accord de fusion assorti de 785 millions de dollars de nouveaux investissements, donnant naissance à un géant mondial du fitness valorisé 7,5 milliards de dollars. Une opération structurante pour tout l’écosystème du sport, des clubs aux entreprises.

Playlist, maison mère de ClassPass, Mindbody et Booker, est déjà incontournable dans la réservation de cours, la gestion de studios et les plateformes grand public. De son côté, EGYM s’est imposé comme un leader des équipements connectés, de l’entraînement assisté par l’IA et du sport en entreprise, avec plus de 20 000 employeurs partenaires dans le monde.

800 millions de dollars de CA cumulés en 2025

L’objectif de cette fusion est clair : créer une plateforme globale intégrée du bien-être, capable de relier logiciels, machines intelligentes, programmes personnalisés et offres corporate. En 2025, les deux groupes ont généré plus de 800 millions de dollars de chiffre d’affaires, preuve d’un modèle déjà solide avant même leur rapprochement.

Sur le plan stratégique, l’opération est aussi très géographique. EGYM va accélérer son développement en Amérique du Nord et en Asie grâce au réseau de Playlist, tandis que Playlist pourra s’appuyer sur l’implantation européenne d’EGYM pour combler son retard sur le Vieux Continent. Une logique de synergies classique, mais rare à cette échelle dans le fitness.

Pour les acteurs du sport business, ce mariage illustre une tendance lourde : le fitness ne se limite plus aux salles. Il devient un marché technologique global, mêlant données, prévention santé, performance et engagement des pratiquants.

Avec cette fusion, Playlist et EGYM ambitionnent clairement de devenir la colonne vertébrale économique et technologique du bien-être mondial, en misant sur l’IA, la prévention et des modèles B2B et B2C interconnectés.

