La Kings League annonce une nouvelle levée de fonds

Après une importante levée de fonds il y a deux ans, la Kings League annonce aujourd’hui une levée de fonds de 53 millions d’euros, menée par Alignment Growth, avec la participation de ses actionnaires historiques. Une opération stratégique qui confirme l’ambition internationale de la ligue fondée par Gerard Piqué et positionne durablement la Kings League comme un acteur majeur du sport et du divertissement portés par les créateurs.

Lancée en Espagne en 2023, la Kings League s’est rapidement imposée comme un phénomène mondial grâce à un format de football à 7 pensé pour l’ère digitale. Compétitions animées par des streamers et créateurs de premier plan, règles « gamifiées » et participation de stars du football comme Neymar Jr., Kaká ou Kun Agüero : le concept a profondément renouvelé l’expérience sportive pour les jeunes générations.

Ce nouveau financement permettra d’accélérer l’expansion internationale de la Kings League et de la Queens League, notamment avec un lancement prévu aux États-Unis, tout en soutenant une stratégie de croissance externe ciblée (M&A). En 2025, la ligue a déjà étendu son modèle à plusieurs marchés clés, dont le Brésil, la France, l’Allemagne, l’Italie et la région MENA, et lancé une Coupe du monde des sélections nationales.

Sur l’année 2025, la Kings League a cumulé 150 millions d’heures de visionnage en live streaming et plus de 13 milliards d’impressions sur ses réseaux sociaux, faisant d’elle l’une des propriétés sportives les plus suivies au monde sur les plateformes numériques.

Avec plus de 160 millions de dollars levés depuis sa création, un écosystème structuré autour de neuf ligues régionales et deux Coupes du monde annuelles, et des partenariats de premier plan avec adidas, Netflix, Spotify ,Visa, ou encore le Crédit Agricole en France, la Kings League poursuit clairement son objectif : devenir la plateforme mondiale de référence du sport et du divertissement nés dans le digital.