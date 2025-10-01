Sportfield lève 1 million d’euros pour développer ses terrains de padel urbains. Objectif : 10 nouveaux sites d’ici 2026, avec un modèle durable, inclusif et adaptable aux contraintes foncières.

La startup Sportfield annonce, ce mardi 30 septembre, une levée de fonds d’un million d’euros pour déployer son concept innovant de terrains de padel en milieu urbain. L’objectif : ouvrir 10 nouveaux sites en France d’ici 2026, tout en poursuivant sa mission fondatrice – rendre le sport accessible à tous, directement au cœur des villes.

Après un an de R&D, Sportfield a inauguré un premier terrain emblématique au pied de la tour Eiffel, grâce au soutien de la Ville de Paris et de Paris&Co. Ce site pilote, installé sur une friche urbaine, incarne un modèle public-privé durable et inclusif : taux de féminisation de 50 %, créneaux réservés aux scolaires, seniors et riverains, et impact sonore limité grâce à des structures brevetées.

Une implantation plus large en province

Le succès du concept se traduit déjà sur le terrain. Quatre courts couverts sont opérationnels à Lyon, deux terrains verront le jour dans le 16e arrondissement de Paris en octobre, et d’autres suivront d’ici la fin de l’année. En 2026, Sportfield vise une implantation dans plusieurs grandes villes françaises.

Pour accompagner cette croissance, Emmanuelle Brizay rejoint l’équipe. « Son expertise renforcera la capacité de la startup à répondre à une demande en forte hausse », écrit Sportfield dans un post LinkedIn. Positionnée comme une solution agile, Sportfield propose une réponse concrète aux enjeux d’équipement sportif urbain, en valorisant les fonciers disponibles et en démocratisant la pratique du padel.

