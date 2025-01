LE FIVE – leader français du foot 5 et marque du Groupe PLAYERS – renforce son engagement dans le développement du football francilien en signant un partenariat avec le Paris FC.

À travers ses centres de Créteil et Montreuil, LE FIVE et le club parisien (désormais propriété de la famille Arnault) s’unissent pour promouvoir une vision commune : rendre le sport accessible à tous et le dynamiser sous toutes ses formes en Île-de-France. Ces centres seront donc les plateformes privilégiées pour les actions du Paris FC. Avec en point d’orgue, des terrains co-brandés « LE FIVE & Paris FC », la commercialisation d’une offre anniversaire 100% Paris FC avec des goodies, une participation à un tirage au sort avec deux places à gagner pour un match du club et une invitation en VIP pour les vainqueurs de la « LIGUE5 by Paris FC » .

Incarner les valeurs du football de proximité et d’engagement

Cette collaboration très marquée RSE est évidemment une véritable satisfaction pour les deux parties. Joseph Viéville, co-fondateur du Groupe PLAYERS, évoque ainsi la fierté de nouer un partenariat avec un club qui incarne les valeurs du football de proximité et d’engagement. Et cela, pour promouvoir le football pour tous les Franciliens, sur et au-delà des terrains, et multiplier des initiatives sociales qui favorisent l’intégration et cohésion par le sport.

De son côté, Fabrice Herrault, DG Délégué du Paris FC met lui aussi l’accent sur des actions ciblées et sociétales prochainement mises en place afin de promouvoir le club dans sa région et renforcer son rayonnement en Île-de-France, grâce au réseau LE FIVE (…) Un partenaire idéal pour accompagner le Paris FC dans cette démarche, tant par son ancrage territorial que par son expertise dans l’animation du football.