Paris 2024 – Marlène Masure quitte son poste de Directrice Exécutive du Développement Commercial et des Partenariats

Hier, Paris 2024 a annoncé le départ de Marlène Masure, Directrice Exécutive du Développement Commercial et des Partenariats, à compter du mois de mars.

« A deux ans des Jeux de Paris 2024, le comité d’organisation fait le choix de la continuité en confiant les missions de direction commerciale à François Xavier Bonnaillie et Damien Rajot » précise le comité d’organisation de Paris 2024, dans un communiqué.

« François Xavier Bonnaillie arrivé en 2019 et qui occupe actuellement la fonction de Directeur des Affaires commerciales, devient Directeur Senior Partenariats & Licensing en charge de la signature, de l’activation des partenariats et des activités de licence. Damien Rajot arrivé en 2020 et qui occupe actuellement la fonction de Directeur des opérations commerciales sur site, devient Directeur Senior des Opérations commerciales sur site et de l’expérience spectateur. A ce titre il pilotera également les activités de billetterie et d’hospitalité.

« La direction du comité d’organisation tient à remercier chaleureusement Marlène Masure pour tout ce qu’elle a apporté à Paris 2024. Sous son impulsion, le comité d’organisation a déjà sécurisé deux tiers des objectifs de revenus issus des partenariats et construit la dynamique autour des produits sous licence, de la billetterie et de l’hospitalité, permettant ainsi d’aborder sereinement les prochaines étapes du projet » ajoute le communiqué. En 2019, Marlène Masure avait pris la succession de Frédéric Longuépée.