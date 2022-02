F1 – Le Naming du Grand Prix de Miami pour Crypto.com

Lors de la saison 2022 de Formule 1, les pilotes et les fans vont découvrir le premier Grand Prix organisé à Miami.

A un peu plus d’un mois de la reprise du championnat de F1, le nouveau Grand Prix de Miami (6-8 mai) a officialisé la signature d’un contrat de Naming avec Crypto.com.

Dans le cadre de cet accord signé pour 9 ans, la société spécialisée dans les transactions de cryptomonnaies devient le partenaire-titre de l’évènement baptisé le « Crypto.com Miami Grand Prix ».

Déjà partenaire global de la F1 depuis l’année dernière, Crypto.com renforcera un peu plus sa visibilité autour de la course organisée à proximité du Hard Rock Stadium. La marque sera notamment bien visible sur le podium ainsi que sur les trophées remis aux pilotes. Sur place, la société proposera notamment la « Crypto.com Terrace » (vue à 360° sur la course) ou encore la « Crypto.com Fan Zone » installée sur la pelouse du stade.

‘Nous créerons des expériences à l’intersection du Web3 et de la F1″

« Ce sera un évènement global et nous sommes impatients de grandir ensemble à l’échelle internationale » confie Jeremy Walls, Senior Vice President et directeur commercial du Hard Rock Stadium et du Grand Prix, dans un communiqué.

« La technologie et l’innovation sont au cœur de notre activité, ce qui s’aligne stratégiquement sur le sport automobile. Ensemble, nous créerons des expériences passionnantes à l’intersection du Web3 et de la F1 » ajoute Kris Marszalek, Co-Fondateur et CEO de Crypto.com.

Ces derniers mois, Crypto.com a multiplié les investissements dans le sponsoring sportif. La société a notamment des contrats avec le PSG, l’UFC ou encore les Philadephia 76ers, en plus du Naming de l’Arena de Los Angeles, ex Staples Center.

