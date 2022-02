Super Bowl – Les chiffres clés du scoreboard vidéo installé au SoFi Stadium par Samsung

Ce dimanche, le SoFi Stadium de Los Angeles accueille le 56ème Super Bowl. Une finale à domicile pour les Rams qui affrontent les Bengals de Cincinnati.

Dans ce stade flambant neuf inauguré en 2020 (5 milliards de dollars ?), les quelques 70 000 spectateurs présents vont pouvoir profiter d’un spectacle grandiose.

L’enceinte construite à Hollywood Park (260 loges, 13 000 sièges premium) est notamment célèbre pour son scoreboard vidéo géant, le plus grand jamais conçu pour une enceinte sportive.

Derrière cet écran ovale à double face, on retrouve la marque Samsung Electronics, partenaire officiel du lieu de vie Hollywood Park.

Installé à 37 mètres au dessus du terrain, l’écran ovale baptisé « The Infinity Screen » offre une superficie totale de 6 500m2 pour 80 millions de pixels ! Un support vidéo 4K qui permet de diffuser de nombreux contenus (replays, statistiques, activations, animations,…) et qui s’insère parfaitement dans l’enceinte puisque Samsung assure que chaque siège a une vue sur l’écran.

Pour accompagner et donner vie à ce scoreboard, un système audio de 260 haut-parleurs JBL by Harman vient compléter l’installation, l’équivalent de 1 500 installations home cinéma. Un équipement qui devrait magnifier à merveille le concert donné à la mi-temps de ce Super Bowl (Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar).

Outre cet ovale impressionnant, Samsung équipe également le stade avec d’autres formats, plus de 2 600 écrans au total.

Concernant le nom du stade, SoFi, société de produits financiers, a signé un contrat de Naming estimé à plus de 30 millions de dollars annuel selon Bloomberg en 2019, soit plus de 600M$ sur 20 ans, la durée du contrat.

