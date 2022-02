L’UEFA désigne TEAM Marketing et Relevent Sports Group pour la vente des droits commerciaux de la Champions League sur le cycle 2024-2027

Hier, l’UEFA a officialisé ses accords avec TEAM Marketing et Relevent Sports Group concernant la vente des droits commerciaux de ses compétitions de clubs, dont la Champions League, pour le cycle 2024-2027.

Dans le détail, TEAM Marketing, fidèle partenaire de l’UEFA, continuera de s’occuper de la vente des droits médias, sponsoring et licensing de la Champions League, Europa League, Europa Conference League, la Super Coupe et la Youth League dans le monde entier.

Pour les Etats-Unis uniquement, c’est la société Relevent Sports Group qui sera seule responsable de la vente des droits médias des compétitions. Pour rappel, le cycle 2024-2027 sera marqué par la nouvelle formule des compétitions.

« Nous sommes ravis que notre appel d’offres ait suscité un tel intérêt auprès d’entreprises renommées et que les accords trouvés avec TEAM Marketing et Relevent Sports Group puissent générer davantage de recettes en faveur des clubs d’Europe, en particulier en cette période cruciale où le besoin de stabilité financière se fait sentir » explique le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, dans un communiqué. « Ces deux sociétés ont offert une vision convaincante pour le football interclubs européen, et nous sommes certains que la compétition de football interclubs la plus prestigieuse au monde, l’UEFA Champions League, et nos autres compétitions interclubs masculines ne cesseront de prendre de l’ampleur. Je tiens en outre à adresser mes remerciements à l’ECA pour sa précieuse collaboration au cours de ce processus d’appel d’offres extrêmement intense. »

Au moins 250M$ par an pour les droits TV aux Etats-Unis ?

Cette officialisation de l’UEFA vient confirmer les informations publiées par le journaliste du New York Times Tariq Panja la semaine dernière.

Ce dernier explique que Relevent, agence qui appartient à Stephen M. Ross (propriétaire des Miami Dolphins en NFL), a annoncé pouvoir garantir au moins 250 millions de dollars pour les droits TV des compétitions de l’UEFA aux Etats-Unis chaque saison, soit environ 100M$ de plus que les contrats actuels.

« Relevent et des rivaux comme IMG, Octagon et Infront Sports & Media ont également répondu à l’appel d’offres pour les droits mondiaux, qui sont estimés à 5 milliards de dollars par saison. L’agence TEAM, selon des sources, a été sélectionnée parce qu’elle a accepté de réduire sa commission sur la vente des droits et parce qu’elle dispose d’une équipe dédiée pour commencer les ventes immédiatement » ajoute Tariq Panja. Lors de la saison 2018-2019, avant la période de crise sanitaire, les compétitions de clubs de l’UEFA ont généré 3,2 milliards d’euros de revenus.

Il y a quelques années, Relevent organisait notamment les tournois amicaux de l’International Champions Cup (ICC). En 2018, la société américaine avait également signé un contrat avec LaLiga pour organiser des matchs du championnat espagnol sur le territoire américain.

A lire aussi