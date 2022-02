Football – Sergio Ramos devient ambassadeur de la marque Mizuno

Longtemps égérie de Nike, Sergio Ramos sera désormais ambassadeur de Mizuno. Le défenseur du PSG portera le dernier joyau de la marque japonaise : la Morelia Neo III β Japan, vendue à 300 euros la paire.

Belle prise pour Mizuno. L’équipementier japonais vient de s’offrir les services de Sergio Ramos en tant qu’ambassadeur de la marque. Le défenseur central du Paris Saint-Germain va contribuer au développement des chaussures performantes de Mizuno ainsi qu’à la promotion de la marque en général.

« Je suis fier d’être le nouvel ambassadeur de Mizuno, une marque de sport japonaise qui a une histoire si riche dans le football, a confié l’international espagnol. Enfant, je portais déjà des chaussures Mizuno et je me souviens qu’elles duraient éternellement. Les années ont passé mais lorsque j’ai récemment essayé mes nouvelles chaussures Mizuno, elles m’ont instantanément rappelé ma jeunesse. Elles sont tout simplement de qualité, en termes de sensation de toucher de balle, de légèreté et d’ajustement. Je suis ravi d’être à nouveau uni à Mizuno, de porter leurs chaussures et, je l’espère, de célébrer de nombreuses victoires à venir ».

De son côté, Mizuno explique avoir été conquis par « les qualités sportive de détermination, de dépassement et de conviction de Sergio Ramos de toujours viser plus haut qui s’accompagnent de son enthousiasme de collaborer avec la marque au Run bird ».

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sergio Ramos dans la famille Mizuno. C’est un athlète de haut niveau avec une carrière déjà réussie et qui laisse entrevoir de nombreux succès à venir. En tant que marque, la philosophie de Mizuno est de motiver et de soutenir les sportifs dans leur cheminement vers leurs objectifs, quel que soit leur niveau, s’est réjoui Mitsuhiro Okamoto, président de Mizuno EMEA. Avec Sergio, nous avons signé un partenariat qui non seulement reflète les valeurs de notre marque mais qui contribue également à encourager le monde entier à se dépasser dans leur pratique sportive. À profiter simplement du sport, source de bonheur et de joie dans leur vie. C’est avec impatience que j’attends nos nombreux projets qui seront des réussites ».

La Morelia Neo III β Japan aux pieds

Sergio Ramos avait été aperçu, surtout à l’entraînement étant donné que les apparitions de l’Espagnol sous le maillot parisien se font rares, avec une paire Mizuno aux pieds. Il s’agit de la Morelia Neo III β Japan. La fondation de ce crampon remonte à 2011 lorsque Mizuno a lancé la Morelia Neo, une interprétation moderne de sa chaussure iconique Morelia apparue en 1985.

Cette Morelia Neo III β Japan est donc « le résultat de plus de 35 ans de recherche et développement, aboutissant à des chaussures de football iconiques dotées de technologies modernes procurant des sensations uniques : ressenti, légèreté, flexibilité et confort » assure Mizuno.

La paire, réalisée en cuire durable de kangourou, est disponible à l’achat au prix de 300 euros.

