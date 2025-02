Cyclisme – [Prize money] Combien gagnent les coureurs sur le WorldTour ?

Le cyclisme est un sport très codifié, et les prize money n’y font pas exception. Qu’il s’agisse du circuit WorldTour ou du circuit Continental, l’Union Cycliste Internationale (UCI), par l’intermédiaire du Conseil du Cyclisme Professionnel, établit une grille de prix minimum à respecter. Une grille que chaque organisateur peut augmenter à souhait, comme sur Paris-Roubaix où le vainqueur se voit récompensé de 30.000€ au lieu des 20 000€ plancher.

Dans son document “Obligations financières UCI World Tour 2025”, la fédération internationale affiche les primes accordées aux coureurs sur les 36 courses du calendrier UCI WorldTour. Celles-ci sont classées en trois groupes suivant leur niveau d’importance :

Groupe 1 : Milano-Sanremo ; Paris-Roubaix ; Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres ; Liège-Bastogne-Liège ; Il Lombardia.

Milano-Sanremo ; Paris-Roubaix ; Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres ; Liège-Bastogne-Liège ; Il Lombardia. Groupe 2 : Gent-Wevelgem in Flanders Fields ; Amstel Gold Race ; La Flèche Wallonne ; Donostia San Sebastian Klasikoa ; BEMER Cyclassics ; Bretagne Classic – Ouest-France ; Grand Prix Cycliste de Québec ; Grand Prix Cycliste de Montréal ; E3 Saxo Bank Classic ; Cadel Evans Great Ocean Road Race ; Omloop Het Nieuwsbald Elite ; Strade Bianche ; Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre ; Eschborn-Frankfurt ; Copenhagen Sprint ; AG Driedaagse Brugge-De Panne.

Gent-Wevelgem in Flanders Fields ; Amstel Gold Race ; La Flèche Wallonne ; Donostia San Sebastian Klasikoa ; BEMER Cyclassics ; Bretagne Classic – Ouest-France ; Grand Prix Cycliste de Québec ; Grand Prix Cycliste de Montréal ; E3 Saxo Bank Classic ; Cadel Evans Great Ocean Road Race ; Omloop Het Nieuwsbald Elite ; Strade Bianche ; Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre ; Eschborn-Frankfurt ; Copenhagen Sprint ; AG Driedaagse Brugge-De Panne. Groupe 3 : Santos Tour Down Under ; Paris-Nice ; Tirreno-Adriatico ; Itzulia Basque Country ; Tour de Romandie ; Volta Ciclista a Catalunya ; Critérium du Dauphiné ; Tour de Suisse ; Tour de Pologne ; Renewi Tour ; UAE Tour ; Gree – Tour of Guangx.



Une victoire sur un grand monument rapporte 20.000€, tandis que sur une course à étapes, on répartit 50% du montant cumulé de chaque étape sur les 20 premiers coureurs du classement général. Exemple avec Paris-Nice et ses 8 étapes, cela représente un total de 40.000€ à partager entre la première et la 20ème place.

Si les trois grands tours n’apparaissent dans aucun des trois groupes cités, c’est qu’ils jouent dans une autre cour. En effet, le Giro d’Italia et la Vuelta a España ont un minimum de 850.000€ à verser entre les étapes et le “général”, tandis que le Tour de France offre 1.000.000€.

Dans les faits, la somme dédiée au classement général de la grande boucle dépasse à elle seule cette grille plancher. En ajoutant les 601.650€ versés au total des classements d’étapes lors de l’édition 2024, on arrive à 1.730.450€ sur les 2,3M€ distribués au total des diverses primes. La victoire finale de Tadej Pogacar rapporte à elle seule 500.000€.

Quid des courses WorldTour féminines ?

Sur le circuit UCI Women’s WorldTour, les dotations financières minimales imposées par la fédération internationale sont 5 à 12 fois inférieures à celles de leurs homologues masculins. La victoire d’une coureuse devrait lui rapporter 1.690€, bien loin des 20.000€ qu’empoche un vainqueur masculin.

Courses d’une journée

Courses par étapes

Dans les faits, tous les organisateurs n’affichent pas des écarts aussi importants. Certains comme Flanders Classics vont même jusqu’à offrir le même montant aux femmes qu’aux hommes, et ce depuis la saison 2023. La société qui organise entre autres le Tour des Flandres, À Travers la Flandre et Gand-Wevelgem, se présente en modèle pour une professionnalisation du cyclisme féminin.

Championnats du monde UCI

Si les 20 premiers coureurs d’une course UCI WorldTour se voient attribuer une dotation financière, les championnats du monde sur route récompensent traditionnellement la triplette du podium. De 8.000 à 2.000€ pour les hommes, autant pour les femmes. Égalité parfaite !