Paris sportifs – La cote de bœuf du chef Thibaut du jeudi 8 avril

Amis végétariens, passez votre chemin ! Loin de moi l’idée de me prendre pour un grand chef cuistot. Mais quand il s’agit de bonne barbac’, on arrête de se fendre la poire.

C’est pourquoi… Je me charge, personnellement, de trouver chaque jour ce qu’il y a de meilleur à la carte des paris sportifs. Finis les petits joueurs, c’est de la « cote de bœuf » généreuse qu’on vous sert ! Promis, ça va être saignant.

Notre cote de boeuf du jour : 7,21

Aujourd’hui, on part sur un combiné composé de deux matches de tennis (Cagliari et Bogta) et un match de Ligue Europa (football) :

Casper Ruud vs Mager (1,53)

vs Mager (1,53) Osorio Serrano Maria Camila vs Martincova (2,43)

L’Ajax ne perd pas contre la Roma et les deux équipes marquent (1.94)

Cote totale à 7,21 chez Unibet

Si vous pariez 10 euros et que la cote de boeuf est gagnante, vous repartez avec la coquette somme de…72,1 euros (sous réserve d’évolution des côtes).

Mieux, si vous pariez vos 100€ offerts pour une nouvelle inscription à Unibet, vous pouvez empocher 721€.

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)

