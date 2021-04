La MLS célèbre les 25 ans de son premier match avec la collection « Since 96 » au look rétro

Cette semaine, la Major League Soccer (MLS) fête le 25e anniversaire de son premier match officiel, c’était le 6 avril 1996.

Pour marquer le coup, la ligue américaine s’est associée aux marques Mitchell & Ness et New Era pour concevoir une collection de produits sous licence au look rétro mettant à l’honneur certaines des franchises historiques.

Le rétro marketing, une valeur sûre

Un quart de siècle, ça se fête ! Voilà 25 ans, cette année, que le premier match de Major League Soccer a été disputé, en 1996. A cette occasion, la MLS lance la collection « Since ’96 » avec des coloris et motifs au look old school et vintage. Ces dernières années, le rétro marketing est devenu une tendance lourde du merchandising.

Pour cette collection MLS Since ’96, on retrouve un polo Mitchell & Ness, un maillot respirant à mailles, un sweat à capuche aux couleurs des années 90, une veste coupe-vent et une chemise à manches longues, ainsi que quatre modèles de casquettes New Era : la 950 Jersey Hook, la 2930 Ripped, la 920 Fan Fave et la Winter Knit.

1996 ⏪ 2021 We’re throwing it back. Retro looks remixed for today! — Major League Soccer (@MLS) April 6, 2021

« Après 25 ans de Major League Soccer, nous sommes honorés de lancer notre collaboration rétro Since ’96 pour célébrer les clubs qui ont posé les bases de la croissance exponentielle de la Ligue », explique Carter Ladd, vice-président de la MLS.

99,99 $ le maillot

Onze clubs sont mis à l’honneur : LA Galaxy, Colorado Rapids, Columbus Crew, New England Revolution, Dallas Burn (FC Dallas), D.C. United, Seattle Sounders, The Wiz (Sporting Kansas City), Vancouver 86ers (Whitecaps), Portland Timbers, et San Jose Clash (Earthquakes).